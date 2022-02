Se reiau negocierile de la Viena vizând salvarea acordului internațional privind programul nuclear iranian

Negocierile pentru salvarea acordului privind programul nuclear iranian semnat la Viena în 2015 se reiau marți, 8 februarie, tot în capitala austriacă, a anunțat Uniunea Europeană, în sarcina căreia se află coordonarea acestui proces. «După consultări cu guvernele semnatare ale acordului, negocierile vor continua», se spune într-un comunicat. Negocierile fuseseră întrerupte în luna ianuarie, după câteva progrese înregistrate, dar pentru continuarea cărora erau necesare unele «decizii politice». Reluarea negocierilor a avut loc în primăvara anului 2021, între părțile rămase în acord după retragerea, în 2018, a Statelor Unite (Germania, China, Franța, Regatul Unit și Rusia) cu participare indirectă a Statelor Unite.

Reamintim că Statele Unite s-au retras din acord sub președinția lui Donald Trump, care a susținut că textul acordului ce vizase împiedicarea Iranului de a se dota cu arma nucleară era insuficient de restrictiv. Odată cu retragerea din acord, Trump a restabilit sancțiunile economice americane. Rezultatul: Iranul a ieșit treptat de sub incidenţa restricțiilor-cheie ce fuseseră stabilite contra programului său nuclear. Negocierile actuale au drept scop «reîntoarcerea reciprocă» a Washingtonului și a Teheranului în acord. Statele Unite au avertizat săptămâna trecută că nu mai rămân decât «câteva săptămâni» până la finalul discuțiilor, solicitând negocieri «directe» în vederea ajungerii la un compromis. Suntem gata, rapid, pentru reluarea negocierilor în capitala austriacă dacă este posibilă o înțelegere sau dacă are loc începutul unei dezescaladări a tensiunilor și a crizei, a subliniat un înalt responsabil american. Teheranul a răspuns, precizând că așteaptă răspunsuri din partea americanilor. «Sperăm că delegația americană va reveni la Viena cu instrucțiuni clare referitoare la manieră îndeplinirii obligațiilor sale legate de ridicarea sancțiunilor contra Iranului», a precizat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Saïd Khatibazadeh.