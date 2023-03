Sâmbătă, 18 martie, la împlinirea a 9 ani de la anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de către Rusia, președintele Vladimir Putin a făcut o vizită-surpriză în peninsulă. Este prima vizită de acest fel a președintelui rus de la declanșarea ofensivei ruse în Ucraina.

Sosit la Sevastopol, Vladimir Putin, acompaniat de guvernatorul local Mihail Razvojaiev și de președintele Consiliului patriarhal pentru cultură, a asistat la inaugurarea unei școli de arte pentru copii. De remarcat faptul că Sevastopolul este situat la doar 240 km de linia frontului. În plus, dincolo de linia frontului se află orașul Herson, un oraș din sudul Ucrainei reluat sub control de la ruși de către trupele ucrainene. Într-o declarație pentru presă, guvernatorul Mihail Razvojaiev a ținut să sublinieze că, la această aniversare, Vladimir Vladimirovici a venit personal la Sevastopol, conducându-și singur automobilul, „pentru a fi cu orașul și locuitorii lui.Țara noastră are un conducător incredibil!”, a exclamat Razvojaiev.