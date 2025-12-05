„Bolile cardiovasculare de Sărbători: o poveste de groază de Crăciun” – Interviu cu Dr. Dorian Schwartz, Directorul Spitalului Romgermed St. Lukas

Reporter: Domnule doctor, de ce credeți că perioada sărbătorilor de iarnă este atât de sensibilă pentru români din punct de vedere cardiovascular? Ce se întâmplă, de fapt, în aceste zile care par dedicate bucuriei și relaxării?

Dr. Dorian Schwartz (Directorul Spitalului Romgermed St. Lukas):

Aș începe cu o imagine foarte familiară pentru milioane de români — o „poveste de Crăciun” pe care nu o vedem la televizor, dar pe care o trăim cu toții, într-o formă sau alta.

O lună întreagă fugim pentru cadouri, cumpărăm mai multe alimente decât putem consuma într-o săptămână, punem presiune uriașă pe acea singură zi să iasă „perfectă”. Ne încărcăm emoțional, încercăm să vorbim cu toți cei dragi, chiar și cu cei cu care poate nu am interacționat tot anul. Ne încărcăm și alimentar: preparate grele, porții mari, combinații de mâncare și alcool care pun organismul la încercare.

Iar apoi vine seara: ne simțim prea plini, luăm pastile pentru digestie, pentru bilă, ne culcăm obosiți, uneori triști sau dezamăgiți că ziua nu a adus satisfacția pe care o așteptam. Somnul e greu, digestia și mai grea, tensiunea e ridicată, iar inima este cea care suportă tot acest stres.

A doua zi, oamenii se trezesc epuizați, cu palpitații, cu dureri în piept sau cu un disconfort care pare „de la stomac”, dar care poate ascunde ceva mult mai serios. Și abia atunci înțeleg cât de fragil este echilibrul cardiovascular — și cât de puțin ne dăm seama de asta în mijlocul sărbătorilor.

Aceasta nu este o poveste inventată. Este realitatea pe care o vedem an de an, când pacienții ajung la consultația cardiologică după sărbători, speriați și surprinși de reacțiile propriului organism.

Reporter:

Ce mecanisme transformă această perioadă într-un risc atât de mare pentru inimă, mai ales pentru cei cu boli cardiovasculare sau factori de risc?

Dr. Dorian Schwartz:

Pentru că, în câteva zile, românii concentrează absolut toți factorii care solicită inima:

Mâncare foarte grasă și sărată, exact ce afectează tensiunea arterială și circulația. Porții disproporționate, care forțează digestia și cresc consumul de oxigen al inimii. Alcool, uneori în cantități mari, care poate provoca aritmii. Oboseală și stres emoțional, două elemente profund cardiovasculare. Eforturi fizice neașteptate: gătit intens, pregătiri, stat în picioare ore întregi. Medicație uitată, pentru că „e sărbătoare”.

Este rețeta perfectă pentru un episod acut, mai ales la pacienți care deja au hipertensiune, diabet, colesterol ridicat sau o boală cardiacă diagnosticată.

Datele oficiale publicate recent arată că rata mortalității prin boli cardiovasculare în România este de 600,8 decese la 100.000 de locuitori, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Europa.

Aceasta înseamnă că organismul românilor este deja vulnerabil. Iar excesele de sărbători îl împing dincolo de limite.

Reporter:

Ce ar trebui să știe românii înainte de a intra în această perioadă? Și cum ii ajutati la Spitalul Romgermed St Lukas în mod concret?

Dr. Dorian Schwartz:

În primul rând, trebuie să spunem clar: Crăciunul nu este o problemă. Excesul este problema.

Iar la Romgermed, abordarea noastră se bazează pe două direcții:

1. Prevenție clară și accesibilă:

La Spitalul Romgermed St. Lukas pacienții pot beneficia de:

consultații cardiologice complete,

ecografie cardiacă avansată,

monitorizare a ritmului cardiac,

evaluări pentru hipertensiune, diabet și risc metabolic,

planuri personalizate de prevenție.

2. Educație medicală aplicată:

Pacienții trebuie să înțeleagă:

ce pot mânca,

cât pot mânca,

cum să gestioneze alcoolul,

ce semne de alarmă să nu ignore,

de ce este esențial să NU întrerupă medicația.

La Romgermed punem mult accent pe consilierea personalizată. Eu, ca director al Spitalului Romgermed St. Lukas, consider că prevenția trebuie explicată în limbaj clar, adaptat fiecărui pacient.

Reporter:

Și totuși, ce poate face concret un român pentru a avea un Crăciun sigur din punct de vedere cardiovascular?

Dr. Dorian Schwartz:

Nu este nevoie să eliminăm tradițiile. Este nevoie doar de echilibru.

Recomandările mele sunt:

Nu opriți tratamentul. Nici în Ajun, nici în ziua de Crăciun. Reduceți porțiile – nu cantitatea totală, ci porția de la o singură masă. Limitați alcoolul și evitați combinațiile între mai multe tipuri. Faceți mișcare ușoară – o plimbare scurtă după masă ajută enorm. Evitați stresul inutil – prioritizati propria stare de bine. Dacă aveți factori de risc, programați un control cardiologic preventiv la spital înainte de sarbatori.

Reporter:

Un ultim gând pentru români, domnule doctor?

Dr. Dorian Schwartz:

Inima nu știe că e Crăciun — știe doar că o încărcăm mai mult decât poate duce. Iar prevenția rămâne cel mai frumos dar pe care ni-l putem oferi

La Romgermed St. Lukas, suntem aici pentru a vă ajuta să vă bucurați de sărbători fără să vă puneți sănătatea în pericol.