Bolojan: Prețurile la gaz pentru persoanele casnice, menținute până în primăvara anului viitor

Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență în baza căreia vor fi menținute prețurile la gaz până în primăvara anului viitor pentru utilizatorii casnici a fost adoptată, a anunţat premierul Ilie Bolojan.

”Cel mai important document care a fost astăzi adoptat este cel legat de menținerea prețurilor la gaz la locuințele din România, deci la persoanele casnice, din luna aprilie anul acesta până în luna aprilie anul următor”, a spus premierul, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, la finalul ședinței de guvern.

În 2027, România urmează să își dubleze capacitatea de alimentare cu gaz

El a menționat că decizia de a stabili un mecanism pentru menținerea prețurilor a fost luată din trei considerente. Astfel, în 2027, România urmează să își dubleze capacitatea de alimentare cu gaz.

”Vom deveni practic independenți și cel mai bun moment pentru liberalizare în piața de gaz, pentru a nu avea niciun fel de șoc de creștere de prețuri, este în momentul în care oferta de gaz pe piață va fi suficientă. Astăzi, două treimi din consumul nostru de gaz este asigurat din producția internă și o treime din importuri”, a precizat Bolojan, conform Agerpres.

Al doilea motiv este legat de asigurarea predictibilității economice și sociale. În acest acest sens, Bolojan a afirmat că una dintre țintele pe care Guvernul și le-a asumat este coborârea ratei inflației, iar o creștere a prețurilor la energie ar putea genera ”puseuri” inflaționiste.

”Al treilea motiv ține de situația pe care o avem în zona Golfului, unde, inevitabil, din cauza sincopelor care au loc în aprovizionarea piețelor globale cu țiței, cu gaz, suntem în situația în care, chiar dacă UE sau România nu sunt dependente într-o măsură foarte mare de aprovizionarea din zonă, totuși, datorită faptului că prețurile pe aceste piețe se formează la nivel global, în mod inevitabil există efecte și asupra noastră”, a mai spus el.