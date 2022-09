Bookfest adună lumea bună la Târgu Mureș

– Unii dintre cei mai cunoscuți scriitori, jurnaliști, editori și alte personalități culturale de prim rang vă așteaptă săptămâna viitoare, de pe 22 pe 25 septembrie, la Bookfest Târgu Mureș, ediția a VII-a, la Teatrul Național

– Cristian Tudor Popescu, Radu Paraschivescu, Sabina Fati, Alina Nelega, Ioana Bot, István Téglas, Alexandru Stermin sunt doar câteva dintre numele prezente în programul Bookfest Târgu Mureș, accesul la evenimente fiind gratuit

– Nu ratați reducerile spectaculoase, care merg până la 50% din prețul de librărie.

Salonul de Carte Bookfest revine la Târgu Mureș săptămâna viitoare cu o ediție spectaculoasă, presărată cu lansări de carte, întâlniri memorabile, sesiuni de autografe, și un concert de muzică clasică. Între 22 și 25 septembrie, la Teatrul Național Târgu Mureș îi puteți întâlni pe Cristian Tudor Popescu, Radu Paraschivescu, Sabina Fati, István Téglas, Alina Nelega, Alexandru Stermin, Ioana Bot, Florin Bican, Peter Demeny, Denisa Comănescu, Lidia Bodea și mulți alții. Accesul publicului la toate evenimentele este gratuit, iar intervalul de vizitare este 10.00 – 20.00, în toate cele patru zile de Bookfest. Trebuie remarcate și reducerile pe care editurile participante le vor aplica la cele peste 30.000 de volume prezente în foaierul Teatrului Național, reduceri care vor însemna că vi le puteți cumpăra cu până la 50% mai ieftin față de prețul din librării. Le veți găsi la standurilor editurilor Humanitas, Polirom, ART, Curtea Veche Publishing, Nemira, Corint, For You, ALL, Andreas, Niculescu-Oxford, Litera, RAO, Herald, Pearson – Excellent English Education, Antim Ivireanul, Betta, Garabontzia și Diana Press, toate prezente la Bookfest Târgu Mureș.

CTP și Radu Paraschivescu vin sâmbătă la Bookfest

Cea de-a VII-a ediție a Salonului de Carte Bookfest Târgu Mureș se deschide oficial joi, la ora 12 și evenimentele editoriale încep imediat, de la ora 14.00, când editura Antim Ivireanul propune patru lansări, primele două ale lui Ioan Barbu: Un Ragaiac Interbelic (Studiu monografic Gib I. Mihăescu) și Vara cade într-o zi de miercuri (proză scurtă) și, respectiv, ale lui Costel Nedelcu: Violetta de Sadova (nuvele) și Decret. Coșmarurile, total interzise (roman).

Prima zi de Bookfest Târgu Mureș se încheie, de la ora 18.30, cu un concert elegant de muzică clasică susținut de formația Tiberius Quartet, una dintre cele mai vechi formații de muzică de cameră din Târgu Mureș, înființată în 1994 și compusă în prezent din Tibor Molnár (vioară), József Molnár (violă), Károly Lokodi (vioară), Elod Zágoni (violoncel).

Editura Polirom va fi prezentă cu 300 de titluri la stand aflate la reduceri cu până la 30%. Editura propune în a doua zi de Bookfest Târgu Mureș, lansarea unui nou volum din seria de ”Biografii Romanțate”, de această dată semnat de Alina Nelega: Marioara Voiculescu. Mareșala teatrului românesc, carte care prezintă povestea fabuloasă a unui personaj prea puțin cunoscut în afara cercului de specialiști în dramaturgie. O răsfăţată a scenei, prietenă cu Regina Maria a României, Marioara Voiculescu a fost o campioană a teatrului independent, a libertăţii artistice, a noilor interpretări, reinventându-se mereu, dominând scena românească în prima jumătate a secolului trecut. De o moralitate şi o consecvenţă exemplare, a refuzat compromisurile politice şi în timpul legionarilor, dar şi în timpul comunismului, când a fost exclusă din teatru fiindcă n-a acceptat să pună piciorul pe „scena roşie”.

Tot editura Polirom este cea care deschide a treia zi de Bookfest Târgu Mureș, cu un eveniment spectaculos în cadrul căruia cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu vine să-și prezinte, de la ora 12.00, cel mai proaspăt volum Dumnezeu nu e mort. Interceptări. Note informative. Ca de obicei, Cristian Tudor Popescu va sta la dispoziția publicului pentru o dezbatere vie, care va culmina cu o sesiune de autografe.

Un nou volum Mihai Eminescu – Proza literară, cu scrieri inedite

Editura Humanitas Fiction le propune vizitatorilor Bookfest Târgu Mureș, începând cu ora 13.30, să cunoască cele mai recente apariții: Ultimul interviu de Eshkol Nevo, Fiica măcelarului de Yaniv Iczkovits și Un teatru pentru visători de Polly Samson. Scriitoarea și jurnalista Sabina Fati, scriitorul Florin Bican și editorul Denisa Comănescu sunt cei care vor prezenta aceste titluri. De la ora 14, editura Humanitas a pregătit încă o întâlnire memorabilă, pentru că Radu Paraschivescu vine la Bookfest Târgu Mureș ca să-și pună în dezbatere cele trei bestselleruri: Noi suntem români (nimeni nu-i perfect), Cu inima smulsă din piept și Acul de aur și ochii Glorianei. Pe scenă, alături de îndrăgitul scriitor vor fi Florin Bican, Ioana Bot, profesor universitar de literatură la UBB Cluj, și editorul Lidia Bodea.

De la 14.45, editura Humanitas Fiction revine în atenție cu alte trei noi titluri din colecția ”Raftul Denisei”: Romain Gary, Rădăcinile cerului; Nicole Krauss, Să fii bărbat; Jane Smiley, Perestroika la Paris, cărți pe care Denisa Comănescu le va prezenta alături de Ioana Bot. Binecunoscutul actor István Téglas va surprinde publicul Bookfest Târgu Mureș, de la 15.15, cu o lectură în avanpremieră din Anihilare, cel mai recent bestseller al lui Michel Houellebecq, urmat apoi de un nou eveniment editorial, discuția dintre Sabina Fati și Radu Paraschivescu despre bestsellerul Călătorie pe urmele conflictelor de lângă noi: Kurdistan, Irak, Anatolia, Armenia, semnat de cunoscuta jurnalistă de la Deutsche Welle.

Cu adevărat spectaculos din punct de vedere literar dar și grafic, volumul Proza literară, semnat de Mihai Eminescu, a apărut recent la editura Humanitas și va fi lansat de îngrijitoarea ediției, universitarul Ioana Bot și de scriitorul Peter Demeny, de asemenea profesor universitar la UBB Cluj.

Seria de lansări Humanitas va fi încununată de întâlnirea cu Alexandru Stermin, autor al bestsellerurilor Călătorie în jurul omului și Căzuți din junglă. Poveștile unui explorator, care vor fi prezentate de doi amfitrion pe măsură, editorii Lidia Bodea și Radu Paraschivescu.

Programul actualizat al evenimentelor Bookfest Târgu Mureș poate fi consultat pe pagina:

La fel ca la toate evenimentele Bookfest, intrarea publicului va fi liberă atât în cadrul Salonului iar în toate cele patru zile Bookfest Târgu Mureș va putea fi vizitat între orele 10:00 și 20:00.

Salonul de Carte Bookfest este organizat de Asociația Editorilor din România, sub egida Federației Editorilor din România, în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județul Mureș.

Co-organizatori: Consiliul Local Târgu Mureș și Consiliul Județean Mureș.