Boris Johnson, spitalizat pentru teste suplimentare

Primul ministru britanic, Boris Johnson, contaminat cu coronavirus, “rămâne la comanda guvernului”, deși a fost admis duminică, 5 aprilie, în spital pentru teste. S-a aflat, din surse informate, că de aproape zece zile premierul Johnson are simptome ale maladiei provocate de virusul ucigaș. În ultimele șapte zile, el s-a aflat în regim de izolare, acuzând simptome ale maladiei.

Gestionează guvernarea din Downing Street

“Lucrăm fără întrerupere în cadrul programului nostru de combatere a coronavirusului”, a declarat premierul Johnson de la locul izolării. Criticat pentru modul de gestionare a crizei, guvernul britanic a promis efectuarea a 100.000 de teste pe zi, până la sfârșitul acestei luni, și a inaugurat (în manieră specială) vinerea trecută un spital de campanie la Londra, cu o capacitate inițială de 500 paturi dar care în final va avea 4.000 paturi. Întrebat despre starea de sănătate a premierului, Matt Hancock, ministrul britanic al Sănătății, a afirmat că Boris Johnson “se simte destul de bine” și că “ține cu fermitate frâiele țării”…”Eu lucrez zilnic cu domnia sa și pot depune mărturie că moralul său este bun”… Boris Johnson “este prudent, respectă toate regulile instituite, dorind să fie un exemplu pentru toți ceilalți”, a subliniat ministrul mai sus citat.

