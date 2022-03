Bringo România susține eforturile Code for Romania de a sprijini refugiații ucraineni

– Bringo România lansează secțiunea „Donații” în aplicație, punând la dispoziția utilizatorilor un instrument digital simplu pentru a susține cauza refugiaților ucraineni;

– În paralel, compania donează până la 2% din veniturile din luna martie către Asociația Code for Romania, în vederea dezvoltării unui ecosistem de soluții digitale care să susțină eficient nevoile critice ale refugiaților, atât prin intermediul autorităților locale, cât și prin intermediul societății civile.

Bringo România se alătură eforturilor concertate de a sprijini refugiații ucraineni și anunță lansarea categoriei „Donații” în aplicație, unde utilizatorii pot susține financiar inițiativele civice care vin în ajutorul acestora. Totodată, compania donează până la 2% din veniturile din luna martie către asociația Code for Romania, în vederea dezvoltării de proiecte tehnologice pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina, începând cu susținerea platformei Dopomoha.ro. Lansată recent, aceasta are scopul de a oferi informații corecte și actualizate în timp real despre procedura de intrare în țară, metodele de solicitare a azilului în România, cât și drepturile refugiaților.

„Oamenii care fug acum din calea unui conflict devastator au nevoie de tot sprijinul pe care îl putem oferi, atât din inițiativă civică, cât și din partea companiilor; fie că vorbim de sprijin financiar sau emoțional. Ne dorim ca Bringo să ofere utilizatorilor un spațiu sigur unde pot dona ușor către cauzele în care cred. Este o categorie nouă pe care am deschis-o în app și ne propunem să o susținem atât timp cât e nevoie pentru clienții Bringo care vor să contribuie. Rolul nostru a fost mereu sa facilităm accesul clienților la acțiuni importante pentru ei, precum cumpărăturile, prin urmare a fost un gest natural să facem acum acest pas și să oferim tuturor posibilitatea de a face donații rapide și sigure. Am decis să facem noi prima donație din veniturile noastre din luna martie pentru Code for Romania, organizație pe care vrem să o susținem în toate planurile de digitalizare a României și în crearea unui ecosistem de soluții digitale în contextul crizei din Ucraina”, spune Ioana Ilie Dobre, Director General Bringo România.

În situațiile de criză este esențial ca resursele utile să ajungă la persoanele care au cea mai mare nevoie de ele într-un mod simplu, sigur și cuprinzător. Astfel, secțiunea “Donații” se regăsește în platforma Bringo, atât în aplicația mobilă cât și pe www.bringo.ro. Pentru început, utilizatorii pot dona către cauza Code for Romania, ai cărei beneficiari finali sunt refugiații ucraineni, însă compania își propune pe viitor să atragă în aplicație cauze suplimentare, pentru a oferi un spațiu sigur și simplu pentru a dona. Bringo România folosește aceeași abordare axată pe simplificare și în ceea ce privește susținerea Code for Romania în afara platformei sale, în vederea dezvoltării de soluții user-friendly și sigure pentru a veni în întâmpinarea civililor din Ucraina care fug din calea războiului.

„Avem deja un ecosistem digital de sprijin de urgență pentru refugiați construit de Code for Romania, acesta cuprinde 5 soluții, dintre care 2 sunt deja operaționalizate, live și încă 3 sunt în faza de dezvoltare, dar evaluăm în acest moment și noile nevoi apărute. Dopomoha.ro este punctul central în care oricine care se adăpostește în România poate găsi toate informațiile de care are nevoie: de la azil, cum poate obține azil, copii singuri, copii cu un singur părinte, oameni care și-au pierdut documentele etc. – toate informațiile sunt acolo, în engleză, rusă, ucraineană și română. Este platforma oficială de informare”, adaugă Bogdan Ivănel, co-fondator și CEO Code For Romania.

Secțiunea pentru donații este deja deschisă tuturor utilizatorilor Bringo și oricine poate dona orice sumă, începând cu pragul minim de 5 lei, momentan către Code for România, pentru a sprijini eforturile de susținere și ajutorare a refugiaților ucraineni.