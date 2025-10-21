Bulgaria va permite trecerea avionului lui Putin către Budapesta pentru că susține orice demers pentru pace în Ucraina

Bulgaria este pregătită să-și deschidă spațiul aerian pentru avionul președintelui rus Vladimir Putin, dacă acesta decide să se deplaseze la Budapesta, în Ungaria, pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, a anunțat luni ministrul bulgar de externe Georg Georgiev, în cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE de la Luxemburg, relatează Novinite.com.

Discutând cu jurnaliștii, ministrul bulgar a precizat că astfel de aspecte logistice vor fi discutate numai după ce întâlnirea mult așteptată dintre Trump și Putin va fi programată oficial. „Să se anunțe mai întâi data, iar apoi vom putea discuta detaliile tehnice. Din câte știu, nu este confirmată încă o dată anume”, a declarat Georgiev.

Ministrul de externe a subliniat că Bulgaria nu va obstrucționa nicio inițiativă diplomatică menită să aducă pacea în Ucraina. „Când se depun eforturi pentru pace, este logic ca toate părțile să contribuie la realizarea unei astfel de întâlniri”, a explicat Georgiev.

Când a fost întrebat direct dacă Sofia va acorda drept de survol avionului lui Putin, el a răspuns: „Și cum altfel ar putea avea loc întâlnirea dacă unul dintre participanți nu poate ajunge acolo?”.

Bulgaria va sprijini cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei

În același timp, Georg Georgiev a confirmat că Bulgaria va sprijini cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, care urmează să fie adoptat la sfârșitul acestei săptămâni. „Speranța noastră rămâne că ne apropiem de o pace durabilă în Ucraina, deși partea rusă continuă să manifeste ostilitate și refuză să depună eforturi semnificative”, a subliniat ministrul bulgar. Tocmai de aceea, spune el, așteptările în legătură cu o eventuală întâlnire între Trump și Putin sunt atât de mari.

Tot luni, ministrul român de externe, Oana Ţoiu, a declarat, la sosirea la Consiliul Afaceri Externe de la Luxembourg, că România nu a primit până în prezent nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a preşedintelui rus Vladimir Putin la summitul anunţat la Budapesta.

Avioanele ruseşti au interdicţie de zbor în spaţiul aerian al SUA şi al UE. Aşadar, dacă Putin va zbura la Budapesta, va avea nevoie de o derogare dacă va decide să survoleze un stat membru al UE.

De ce a fost aleasă Ungaria pentru întâlnirea lui Trump cu Putin

Kremlinul a declarat luni că Budapesta a fost aleasă ca loc de desfășurare a viitorului summit între Putin și Trump deoarece premierul ungar Viktor Orban are relații bune cu ambii lideri.

„Orban are relații destul de cordiale cu președintele Trump și relații foarte constructive cu președintele Putin, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Și acest lucru, desigur, a contribuit în mare măsură la înțelegerea la care s-a ajuns în timpul ultimei convorbiri telefonice”, a adăugat Peskov, referindu-se la conversația de săptămâna trecută dintre Trump și Putin, care i-a determinat să convină să se întâlnească la Budapesta.

Peskov a declarat că lucrările pentru organizarea întâlnirii Trump-Putin abia au început, acesta având ca scop promovarea unei rezoluții a conflictului din Ucraina și dezvoltarea relațiilor dintre Rusia și SUA.