Organizația Patronală din Turism Deva – Hunedoara a obținut două locuri de vicepreședinte în cadrul FPTR

Marți, la Mamaia a avut loc Adunarea Generală a Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) . În cadrul acesteia a fost aleasă prin vot noua structură de conducere a organizației. În funcția de Președinte a fost reconfirmat dr.ing. Dragoș Răducan, iar în cea de Prim-Vicepreședinte, Nicolae Bucovală, președintele Organizației Patronale Mamaia – Constanța. De subliniat faptul că Organizația Patronală din Turism Deva – Hunedoara este singura entitate patronală din turismul românesc care a reușit să obțină două posturi de vicepreședinte în conducerea FPTR. Lucian Stanciu, președintele Organizației Patronale din Turism Deva – Hunedoara (OPTDHD), este vicepreședinte la nivel național, iar Alin Suciu, vicepreședinte OPTDHD, este noul vicepreședinte FPTR pentru Zona V Vest.