Camera de Comerț și Industrie România–China, în prim-plan la Canton Fair: șase delegații românești, noi oportunități de cooperare economică

Participarea la cea de-a 140-a ediție a Canton Fair reconfirmă rolul Camerei de Comerț și Industrie România–China în facilitarea dialogului dintre mediul de afaceri românesc și partenerii chinezi. Prin coordonarea a șase delegații, Camera susține identificarea de noi oportunități comerciale, dezvoltarea parteneriatelor și consolidarea relațiilor economice dintre România și China.

Canton Fair, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate comerțului și cooperării economice, reprezintă și în această toamnă un punct de întâlnire pentru companii, investitori și profesioniști din întreaga lume. Organizată la Guangzhou, cea de-a 140-a ediție a manifestării se desfășoară în perioada 15 octombrie – 4 noiembrie 2026, în trei etape tematice, reunind sectoare diverse, de la producție industrială și tehnologii avansate până la bunuri de larg consum și produse destinate pieței internaționale.

În acest context, Camera de Comerț și Industrie România–China a avut un rol activ în organizarea și coordonarea a șase delegații românești, oferind companiilor participante oportunitatea de a explora direct piața chineză, de a identifica furnizori și potențiali parteneri și de a analiza posibilitățile concrete de dezvoltare a relațiilor comerciale. Participarea organizată facilitează accesul mediului de afaceri românesc la unul dintre cele mai dinamice centre comerciale ale economiei globale și creează premisele unor colaborări cu perspectivă pe termen lung.

Pentru companiile românești, prezența la Canton Fair înseamnă mai mult decât contactul cu o ofertă extinsă de produse și tehnologii. Înseamnă acces la informații directe despre tendințele pieței, posibilitatea negocierii unor condiții comerciale avantajoase și construirea unor relații profesionale bazate pe încredere, dialog și continuitate. În același timp, asemenea misiuni economice pot contribui la diversificarea surselor de aprovizionare, la identificarea unor soluții tehnologice competitive și la dezvoltarea unor noi direcții de cooperare între întreprinderile românești și cele chineze.

Implicarea filialelor teritoriale ale Camerei are o importanță deosebită, întrucât conectează inițiativele internaționale cu nevoile concrete ale antreprenorilor din diferite regiuni ale României. Companiile membre beneficiază astfel de un cadru de dialog și de oportunități de networking care pot transforma contactele inițiale în colaborări comerciale durabile.

Mircea Bota, președintele Filialei Timișoara a Camerei de Comerț și Industrie România–China, a subliniat importanța continuității relațiilor româno-chineze și a implicării mediului de afaceri românesc:

„Relația dintre România și Republica Populară Chineză se sprijină pe o tradiție îndelungată de prietenie și colaborare, pe care Camera de Comerț și Industrie România–China a susținut-o constant de-a lungul celor 85 de ani de activitate. Această moștenire ne obligă să continuăm, cu aceeași seriozitate, construcția unor punți solide între comunitățile noastre de afaceri.

Relațiile dintre cele două țări se clădesc în timp, prin dialog constant, respect reciproc și proiecte economice concrete. Experiența mi-a arătat că încrederea dintre parteneri nu se câștigă peste noapte, ci prin prezență, consecvență și capacitatea de a menține deschise canalele de comunicare.

Participarea la Canton Fair, alături de cele șase delegații coordonate de Camera de Comerț și Industrie România–China, reprezintă o oportunitate importantă atât pentru companiile membre ale filialei noastre din Timișoara, cât și pentru celelalte companii românești prezente. Avem nevoie de contacte directe, de o mai bună cunoaștere a pieței chineze și de parteneriate care să producă rezultate reale.

Sunt convins că România are multe de câștigat dintr-o relație economică bine construită cu China. Rolul nostru este să apropiem oamenii de afaceri, să facilităm colaborarea și să transformăm oportunitățile în proiecte concrete, continuând astfel tradiția de prietenie care ne unește.”