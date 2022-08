Cântăreața și actrița Olivia Newton-John a murit la vârsta de 73 de ani

Mariana Butnariu (gds.ro)

Olivia Newton-John, cântăreața britanică a cărei voce plină de frumusețe a făcut-o una dintre cele mai mari vedete pop ale anilor ’70 și care a fermecat generații de telespectatori în filmul de succes „Grease”, a murit luni, potrivit unui comunicat al soțului ei. Ea avea 73 de ani, potrivit CNN.

„Doamna Olivia Newton-John s-a stins din viață în această dimineață la ferama ei din sudul Californiei, înconjurată de familie și prieteni. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei în această perioadă foarte dificilă”, a scris soțul ei, John Easterling, pe contul de Instagram al cântăreței. „Olivia a fost un simbol al triumfurilor și al speranței de peste 30 de ani, de când a dus lupta cu cancerul de sân”.

Cântăreața a dezvăluit în septembrie 2018 că se tratează de cancer la baza coloanei vertebrale. A fost al treilea diagnostic de cancer, după cancerul de sân la începutul anilor ’90 și în 2017.

Olivia Newton-John a purtat o luptă îndelungată împotriva cancerul, întinsă pe mai mult de trei decenii.

Olivia Newton-John s-a născut la 26 septembrie 1948, la Cambridge, în Marea Britanie.

Cel mai mic copil al profesorului Brin Newton-John şi al Irenei, fiica fizicianului câştigător al Premiului Nobel Max Born, Olivia s-a mutat la Melbourne, Australia, împreună cu familia, la vârsta de cinci ani.

Primii pași în muzică

Primul său succes a fost câştigarea unui concurs de talente la o emisiune populară, “Sing, Sing, Sing”, prin care a obţinut o excursie la Londra. Până la vârsta de cincisprezece ani, a înfiinţat un grup de fete numit “Sol Four” şi, în 1963, a apărut în emisiuni locale de televiziune şi în programe săptămânale de muzică pop în Australia. Când a mers la Londra, în excursie, a colaborat cu prietena sa din Melbourne, Pat Carroll (în prezent Farrar), pentru a crea un duet, “Pat & Olivia”, şi a călătorit în baze militare şi cluburi din Marea Britanie şi Europa.

Olivia Newton-John a înregistrat primul său single pentru Decca Records în 1966, o versiune a lui Jackie DeShannon – “Till You Say You’ll Be Me”, iar în 1971 a înregistrat un cover al piesei lui Bob Dylan “If Not For You”, co-produsă de Bruce Welch şi John Farrar, cu care continuă să colaboreze şi în prezent.

A lansat în 1973 albumul de debut “Let Me Be There”, intrând în primele zece single-uri din SUA şi fiind onorată de “Academy Of Country Music” ca vocea feminină cea mai promiţătoare şi cu un Premiu Grammy pentru cea mai bună voce Country. Ulterior, a realizat şi alte materiale discografice între care: “Olivia” (1972), “Long Live Love” (1974) şi “First Impressions” (1974).

A fost în topuri cu melodii celebre

În 1974, a lansat un alt material discografic, “If You Love Me (Let Me Know)”, care a reprezentat un adevărat succes, piesa “I Love You, I Honestly love You”, inclusă pe acesta, ajungând numărul unu în lume. Anul următor a reprezentat, de asemenea, un an important pentru cântăreaţă. “Have You Never Been Melow” a fost cel de-al doilea hit care s-a situat pe locul 1 în toate topurile. Tot în această perioadă, a realizat albumul “Clearly Love” (1975), ce conţine piesele de succes “Something Better To Do” şi “Let It Shine”. În 1976, a realizat două materiale discografice “Don’t Stop Belevin” şi “Come On Over”. Un an mai târziu, a scos materialele “Making a Good Thing Better” şi “Olivia Newton-John’s Greatest Hits”.

În 1977, a fost distribuită în rolul principal în filmul “Grease”, care a apărut în 1978, o adaptare după un musical de pe Broadway, în care a jucat alături de cântăreţul şi actorul John Travolta. Albumul de pe coloana sonoră a filmului a staţionat timp de 12 săptămâni pe locul 1: a obţinut discul de platină pentru “You’re The One That I Want”, un duet cu John Travolta, şi discuri de aur pentru “Hopelessly Devoted to You” şi “Summer Nights” cu John Travolta. Ultimele două single-uri au fost în Billboard Top 5 simultan.