 „Captura” de un miliard de euro din portul Constanța ar fi recuzită de film

Maria CERNĂTESCU (gds.ro)

Un val de ironii s-a declanșat la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi, de fapt, recuzită de film. Poliția Română anunțase că, împreună cu vameșii, s-a reușit o captură record în Portul Constanța Sud, unde s-ar fi găsit bancnote falsificate de un miliard de euro.

Postarea are o mulțime de comentarii, majoritatea ironice. „Poate în circuitul real cu dedicații la maneliști… în rest explicațiile sunt puerile..la bănci nu mergeau..la atm-uri nici atât.. la case de schimb valutar nu… poate la șpăgile cu dedicație”, spune un comentator. „Așteptăm descinderi în librării și magazinele cu jucării? Avem monopoly la rafturi cu bani similari”, spune altul. „Meliţia in action. Felicitări. Aţi destructurat cea mai mare rețea de „el grande traficante” din Monopoly. Aţi dat 6-6″, este un alt comentariu.