Energie

Care au fost cele mai mari avarii în rețeaua electrică în România în 2025

Mihai Nicuț
Autor
Mihai Nicuț

Sursa: e-nergia.ro

Cele mai importante incidente din rețeaua de transport a energiei electrice din 2025, din punct de vedere al energiei nelivrate, au avut loc la două stații de transformare din zona Bucureștiului.

În evaluarea performanței rețelei electrice, există și indicatorul ENS – Energy Not Supplied – adică energia care nu a putut fi livrară consumatorilor din cauza unei avarii. Potrivit ultimului raport aferent anului 2025, publicat recent de ANRE, la Transelectrica, operatorul rețelei de transport a energiei, “s-a înregistrat o cantitate de energie nelivrată consumatorilor (ENS) de 66,77  MWh, mai mică cu 21 % față de cantitatea de energie nelivrată consumatorilor înregistrată în aceeași  perioadă a anului 2024 (83,79 MWh)”.

În 2025, s-au înregistrat 21 de incidente în rețeaua Transelectrica care au avut ca efect energie nelivrată din vina Transelectrica.

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Cele mai importante două au avut loc în zona Bucureștiului.  Una în primăvară în stația Domnești, la o bară de 20 kV, unde alimentarea a fost oprită pentru peste 180 de minute, cu o putere nelivrată de 4 MW. Alta în vară, la stația București Sud, la 110 kV – 30 de minute întrerupere și 34 MW putere nelivrată

“În cazul energiei electrice nelivrate consumatorilor, cele mai importante incidente simt înregistrate în zona  București, în data de 19.03.2025 în stația Domnești – bara 20kV (18,4 % din energia totală nelivrată), respectiv în data de 13.08.2025 în stația București Sud – bara 1 110kV (25,8 % din energia totală nelivrată)”, se arată în raportul ANRE.

Iată lista:


Energia nelivrată  – cei 66,7 MWh, infimă în raport cu consumul național – energia intrată în conturul rețelei de transport a fost de 42.610 GWh în 2025.

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