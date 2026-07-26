Nicușor Dan anunţă că o nouă dronă a fost doborâtă pe teritoriul României. Este a treia în mai puțin de 48 de ore

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că o dronă a fost doborâtă duminică în zona Sulina-Chilia. De asemenea, preşedintele a precizat că drona doborâtă vineri dimineaţă este de tip Shahed, utilizată de Federaţia Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

”O nouă dronă a fost doborâtă în această dimineaţă, la ora 10:13, de un avion F-16 al Forţelor Aeriene Române, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina–Chilia. Îi felicit pe piloţii români şi pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul şi eficienţa cu care îşi îndeplinesc misiunile. Prin acţiunea lor, contribuie la apărarea teritoriului naţional şi la siguranţa cetăţenilor români”, a declarat Nicuşor Dan.

El a adăugat că potrivit anchetei desfăşurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineaţă este de tip Shahed, utilizată de Federaţia Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

De asemenea, investigaţiile privind dronele doborâte sâmbătă şi duminică sunt în desfăşurare.

Șeful statului anunță un „protest diplomatic față de Federația Rusă”

”Protestul diplomatic al României faţǎ de Federaţia Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil şi intolerabil ca Federaţia Rusǎ să continue încălcarea spaţiului aerian al României, care este, în acelaşi timp, spaţiu aerian al NATO şi al Uniunii Europene. Astfel de acţiuni sunt inacceptabile şi le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliaţii noştri”, a mai transmis preşedintele Nicuşor Dan.