Care sunt elementele care definesc o productie video de succes in online, in 2022?

In momentul de fata, este imposibil sa te faci remarcat si sa rezisti in fata concurentei daca nu implementezi o strategie de videomarketing bine gandita. Inca din anul 2020, videoclipurile reprezinta cel mai popular tip de continut din mediul online, aspect care nu s-a schimbat pana in momentul de fata.

Desi nu se poate vorbi despre o reteta a succesului, exista cateva elemente care definesc o productie video reusita in anul 2022. Astfel, daca vrei sa afli care sunt pasii care iti indica faptul ca te afli pe drumul potrivit, iata doar cateva aspecte care nu pot lipsi din procesul de productie!

1. Obiective clare si realiste

Continutul video nu este suficient pentru a te bucura de toate beneficiile unei strategii de videomarketing. Cand creezi un clip, trebuie sa retii ca nu cantitatea conteaza, ci calitatea.

Din acest motiv, echipa care formeaza o companie specializata in domeniu, precum Videomaniax, are pregatite cateva intrebari esentiale precum: ce vrei sa obtii in urma acestui videoclip, cum arata succesul pentru compania ta si multe altele. Astfel, creste sansa de a crea o productie video care sa se faca remarcata intr-o piata suprasaturata.

2. Analizeaza concurenta

In continuarea punctului anterior, trebuie amintit faptul ca este esential sa „iti faci temele” si sa stii care sunt clipurile pe care concurenta le ofera. Astfel, eviti situatia in care vei relua idei si strategii deja utilizate in timp ce ramai in trending. In plus, vei reusi sa adaugi un plus de valoare si sa te distingi pe piata.

3. Comunicare autentica si constanta

Sinceritatea si comunicarea deschisa sunt elemente care au fost dintotdeauna apreciate. Cand colaborezi cu o agentie de videomarketing, este important ca aceasta sa comunice cu tine in mod constant si sa te anunte cand lucrurile nu merg asa cum au fost planuite initial. Acest aspect este esential si garanteaza o productie video de succes.

4. Incearca sa depasesti asteptarile

Desi punctul 1 mentioneaza faptul ca trebuie sa setezi obiective realiste, intotdeauna este bine sa incerci sa faci mai multe decat ai promis. In engleza, exista o vorba, “underpromise, overdeliver”, care indica faptul ca ar trebui sa fii modest, dar eficient. Pentru a indeplini acest aspect, trebuie doar sa oferi maximum de dedicare atunci atunci cand lucrezi la o productie.

5. Simplitatea este cheia reusitei

Daca te gandesti la cele mai reusite exemple de productie video, iti poti da seama ca acestea nu sunt extrem de complicate. In schimb, este respectata formula KISS (“keep it simple and stupid”) datorita careia clipurile realizate sunt dinamice, usor de inteles si transmit extrem de clar mesajul dorit.

6. Creeaza continut pentru toate dispozitivele si platformele

In anul 2022, o productie video de succes trebuie sa fie optimizata pentru toate dispozitivele si, mai ales, pentru cele mobile. Acest aspect este esential din moment ce utilizatorii isi petrec majoritatea timpului pe telefon. De asemenea, formatul clipurilor trebuie sa fie compatibil cu diferite platforme video, precum Instagram, TikTok, YouTube si multe altele.

7. Nu neglija promovarea

Persoanele cu experienta in marketing amintesc de fiecare data de regula 80/20. Acest aspect se refera la procentele care sunt investite in creatie si la cele investite in promovare. Niciodata nu trebuie neglijat faptul ca ambele sunt extrem de importante pentru atingerea obiectivelor setate.

