„Carmen” în cadrul FNT, „Nabucco” și „Don Giovanni”, pe scena Operei Naționale București, în a doua parte a lunii octombrie

Duminică, 25 octombrie, ora 18:30, Opera Națională București prezintă „Carmen” de Georges Bizet în cadrul Festivalului Național de Teatru, spectacol regizat de Ada Lupu Hausvater. Programul săptămânii mai cuprinde „Nabucco” de Giuseppe Verdi, miercuri, 21 octombrie, și „Don Giovanni” de W.A. Mozart, în regia lui Andrei Șerban, vineri, 23 octombrie, ambele de la ora 18:30.

Miercuri, 21 octombrie, ora 18:30, publicul este așteptat la „Nabucco” de Giuseppe Verdi, operă emblematică pentru forța dramatică și corală a creației verdiene. Povestea conflictului dintre putere, credință și libertate este susținută de pagini muzicale de mare amploare, între care celebrul cor „Va, pensiero”, devenit unul dintre simbolurile repertoriului liric universal. În distribuția serii, basul Dragoljub Bajić este invitat în rolul Zaccaria.

Vineri, 23 octombrie, ora 18:30, revine pe scenă „Don Giovanni” de W.A. Mozart, în regia lui Andrei Șerban, capodoperă care îmbină comedia, drama și reflecția morală într-o construcție muzicală de o remarcabilă profunzime. Personajul central, seducător și sfidător în fața oricărei limite, este surprins într-un parcurs scenic în care libertatea, vinovăția și consecințele propriilor alegeri se întâlnesc într-un final de mare impact teatral.

Duminică, 25 octombrie, ora 18:30, Opera Națională București prezintă „Carmen” de Georges Bizet, una dintre cele mai populare opere din toate timpurile. Prin personajul său titular, liber, pasional și imposibil de supus, opera aduce pe scenă o dramă intensă despre iubire, gelozie și destin, susținută de o muzică devenită celebră prin energia ritmică, culoarea orchestrală și forța expresivă a ariilor și ansamblurilor. Spectacol prezentat în cadrul Festivalului Național de Teatru 2026.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.