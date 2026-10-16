Consiliul Concurenței a autorizat fuziunea grupurilor cooperative Maïsadour și Euralis

Consiliul Concurenței a autorizat operațiunea prin care grupurile cooperative Maïsadour și Euralis intenționează să fuzioneze, prin integrarea activităților și structurilor acestora într-un nou grup cooperativ. Maïsadour și Euralis sunt două cooperative agricole franceze, active în mai multe sectoare, printre care producția și comercializarea semințelor, culturile agricole, nutriția animalelor, creșterea animalelor și procesarea produselor de origine animală. În România, Euralis își desfășoară activitatea prin intermediul filialelor Lidea Romania SRL și Istris SRL, care activează în sectorul semințelorde cultură. Grupul înregistrează, de asemenea, vânzări reduse de produse din carne de rață pe piața românească. Maïsadour este prezent în România prin intermediul Maisadour Semences Romania SRL, care activează în sectorul semințelor de cultură. Grupul comercializează, de asemenea, produse din carne de rață și desfășoară activități în sectorul creșterii păsărilor. În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că operațiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal. Decizia va fi publicată pe site-ul autorității de concurență, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.