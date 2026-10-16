Cooperarea transfrontalieră dintre România și Ucraina va continua și după anul 2027

Programul Interreg NEXT România–Ucraina va continua și după anul 2027. Decizia a fost luată în cadrul celei de-a șasea reuniuni a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg NEXT România–Ucraina 2021–2027, care a avut loc pe 15 octombrie 2026, în format online. Astfel, a fost deja inițiat procesul de programare post-2027 pentru cooperarea transfrontalieră la această graniță.

În acest sens, au fost agreate următoarele direcții pentru viitoarea perioadă de programare:

coordonarea procesului de programare post-2027 de către Comitetul de Monitorizare;

asigurarea continuității Autorității de Management a viitorului program în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

menținerea ariei de cooperare existente, care include județele Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani și Tulcea din România și oblasturile Zakarpatya, Ivano-Frankivsk, Cernăuți și Odesa din Ucraina, precum și demararea procesului de programare pentru această arie.

Participanții au agreat calendarul procesului de programare și distribuția atribuțiilor între diferitele structuri ale programului în acest proces, respectiv modul în care vor aplica principiul parteneriatului prevăzut de noul cadru legal european în procesul de programare.

În cadrul reuniunii au avut loc discuții privind stadiul implementării actualului program Interreg NEXT VI-A România–Ucraina 2021–2027, rezultatele obținute până în prezent și măsurile propuse de structurile de management pentru soluționarea acestora. În prezent, toate proiectele selectate în urma celor 4 apeluri de proiecte au fost contractate, fiind în curs de implementare 81 de proiecte în valoare de 66,6 milioane de euro, în domeniile mediu și prevenirea riscurilor induse de schimbările climatice, sănătate, educație, bună guvernanță și managementul frontierelor.

La reuniune au participat membri ai Comitetului de Monitorizare și reprezentanți ai Autorității de Management, ai Autorităților Naționale din România și Ucraina, precum și ai Comisiei Europene.