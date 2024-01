Cât de importantă este libertatea pentru români?

Întrebarea vine în contextul anului 2024, un an în care românii vor fi chemați de 5 ori la alegeri ca să-și dea votul, începând cu alegerile europarlamentare și sfârșind cu turul doi al alegerilor prezidențiale. Deși se vehiculează că atâtea alegeri ne-ar ,,plictisi” pe noi, alegătorii, sper ca de dragul democrației, a libertății în cele din urmă, pentru că libertate nu poate exista fără democrație, aceste alegeri să aibă loc exact așa cum au fost programate, adică să se desfășoare în 5 runde, cu alte cuvinte fără comasări sau mai știu eu ce alte idei. Sigur, politicienii vor veni cu tot felul de promisiuni în schimbul cărora alegătorii să-i voteze, dar de ce ar face-o? Nu cumva ei se așteaptă să li se întoarcă un serviciu, pe care, cred ei, că ni-l fac? Numai că ei sunt aleși, trimiși în consilii locale, parlament, diferite funcții publice, tocmai ca să facă acele servicii, ca atare nu fac nicio favoare cetățenilor, ei doar exercită prerogativele unui job pentru care sunt plătiți din taxele și impozitele tuturor cetățenilor, alegători sau nu. Nu trebuie să fim recunoscători că ei ,,fac”, asta este de fapt normalitatea. Vedem peste tot, în media sau cu alte prilejuri, politicieni care ne ,,comunică” că au făcut, că au dres, mai taie o panglică și ne anunță te miri ce realizare, dar acesta este de faptul jobul lor plătit, să facă! Alegătorul nu trebuie să se simtă obligat să voteze pe cineva pentru că a făcut ceva, el trebuie să fie liber în gândire, să aleagă conform speranțelor sale că va realiza cel sau cea pe care o votează. Dar, oare, chiar suntem liberi, în subconștientul nostru, atunci când ni se promit tot felul de lucruri în schimbul votului? În momentul în care ni se promit majorări de pensii, majorări de alocații pentru copii, de indemnizații pentru persoanele cu dizabilități, de salarii etc., oare mai suntem liberi? Nu ne gândim că, poate, ar trebui să fim recunoscători, ca atare să votăm în consecință? Nu, nu trebuie să fim recunoscători, toate acele promisiuni, de fapt, ni se cuvin, iar cei trimiși în diferite organisme de conducere la diferite niveluri, locale sau centrale, sunt obligați să facă lucrurile pentru care au fost trimiși! Nimeni nu i-a trimis cu forța, ne-au cerut, iar în acest an ne-o cer din nou, să-i trimitem în acele organisme, așa că să facă bine să realizeze lucrurile pentru care au fost trimiși, pentru care sunt plătiți de altfel, fără alte recompense sau foloase. Alegătorii trebuie să fie liberi, nu au nicio obligație față de cei care le cer votul. Milton Friedman scria în cartea sa ,”Capitalism și libertate”: ,,Omul liber nu se va întreba nici ceea ce poate face țara sa pentru el, nici ceea ce poate face el pentru țara sa. El va ridica, mai degrabă, chestiunea: ce pot face eu și compatrioții mei, prin mijlocirea guvernului, pentru a ne achita de responsabilitățile individuale, spre a ne atinge fiecare din scopurile și țelurile noastre și, mai presus de orice, spre a ne apăra libertatea?”. Ca atare, să mergem la vot, cât mai mulți, dar cu gândul că suntem liberi, fără nicio obligație, să alegem conform speranțelor noastre, 5 duminici sunt doar 5 zile din cele 365 ale anului, avem dreptul să pretindem, nu să fim recunoscători, ca cei aleși să facă ceea ce au promis pentru a fi aleși.