CCMP EUROPROJECT implementează proiectul StartUp Mode

Asociatia “Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu ASOCIATIA „PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI DIN ROMANIA” (PTIR) si Asociatia Engage in Education, implementeaza in perioada 23 decembrie 2021 – 22 decembrie 2023 proiectul StartUp Mode, cod Mysmis 141750.

Proiectul StartUp Mode este finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, apelul Innotech Student si are drept obiectiv cresterea angajabilitatii studentilor printr-o serie de activitati de formare profesionala in domeniul antreprenorial, mentorat, activitati de invatare practica si actiuni de sustinere a initiativei antreprenoriale in sectoare economice cu potential competitiv, care vor conduce la dezvoltarea de competente antreprenoriale si de aptitudini de munca necesare insertiei acestora pe piata muncii.

Grupul tinta vizat de proiectul StartUp Mode este format din 350 de studenti:

– Studenți (ISCED 5-7) – inmatriculati cel puțin în anul 2 de studii de licență.

– Doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat ( studenti doctoranzi – nivel ISCED 8)

Din cei 350 de studenti, cel putin 40 de persoane (11%) se vor regasi intr-una din categoriile urmatoare:

– persoane de etnie roma

– persoane din mediul rural

Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială, in ariile tematice cele mai relevante pentru acest domeniu, respectiv: cadrul general in care activeaza afacerea, marketing-ul afacerii, finantarea afacerii, managementul resurselor umane, fundamentarea si elaborarea unui plan de afacere. Fiecare stagiu de curs va avea o durată de desfăşurare de 40 de ore, iar competentele antreprenoriale dobandite de cursanti vor fi certificate ANC.

In perioada 23 ianuarie – 22 aprilie 2022 se va desfasura Concursul de planuri de afaceri, in urma caruia vor fi selectate 33 de planuri de afaceri care vor primi o finantare in cadrul proiectului de maximum 193.740 lei. Astfel, 33 de firme vor beneficia de capital de start-up, astfel inlaturandu-se un obstacol extrem de important al demararii unei afaceri, respectiv lipsa resurselor financiare. In plus, castigatorii concursului vor beneficia de actiuni de sprijin in cadrul proiectului StartUp Mode pe mai multe paliere: vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în scopul consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijiniti în vederea înființării afacerilor. Funcționarea și dezvoltarea afacerilor finanțate va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea pe piață.

Bugetul proiectului este de 9.683.327,88 lei, din care 6.393.420 lei reprezinta subventiile acordate celor 75 de firme infiintate in cadrul proiectului.