Actualitate

CCR amână din nou decizia privind legea pensiilor magistraților după raportul ÎCCJ

Mariana Butnariu
Autor Mariana Butnariu
Judecătorii Curții Constituționale au decis amânarea ședinței pentru a analiza documentele depuse de Înalta Curte, inclusiv raportul expertului contabil care arată că aplicarea legii ar conduce la anularea pensiei de serviciu

Judecătorii Curții Constituționale a României s-au reunit de la ora 10:00 pentru a discuta, pentru a patra oară, dacă legea adoptată de Guvernul Bolojan privind modificarea pensiilor magistraților este constituțională.

După aproximativ 30 de minute, CCR a decis amânarea ședinței, o decizie luată unanim de cei nouă judecători constituționali. Aceștia au precizat că trebuie să analizeze documentele depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) în ziua precedentă.

Motivul amânării

Curtea a transmis că amânarea a fost necesară pentru că au fost depuse noi documente, inclusiv un raport de expertiză contabilă trimis de ICCJ, condusă de Lia Savonea.

Potrivit raportului expertului contabil:

„Rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu. Toate calculele arată, pe toate ipotezele, că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate.”

Decizia de amânare a fost luată în unanimitate, iar judecătorii au precizat că trebuie să analizeze peste 200 de pagini de documente transmise de ICCJ, dar și informații de la Casa Națională de Pensii, potrivit surselor HotNews.

Dosarul la Curtea de Apel București

Tot vineri, de la ora 9:00, la Curtea de Apel București a avut loc un nou termen în dosarele în care avocata Silvia Uscov contestă numirea judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuoic.

Această amânare vine în contextul în care raportul ICCJ subliniază impactul legii asupra pensiilor magistraților, iar Curtea Constituțională se pregătește să analizeze toate documentele înainte de a lua o decizie finală.

Aproape jumătate dintre români aleg să ofere cadouri dulci de sărbători, față de o medie de 27% în regiunea CEE-6
Distribuie articolul
Articolul anterior FACIAS a dat în judecată Ministerul Transporturilor pentru blocarea aplicării legii privind conducerea defensivă, norme care ar salva mii de vieți pe drumurile naționale
Articolul următor 754 de vehicule despăgubite zilnic prin CASCO
Un comentariu

  • JUSTIȚIA – Judecata albă a Lui Hristos Dumnezeu și Tișbitul (d.c.). TIȘBITUL JUSTIȚIA 8.13; HRISTOS DUMNEZEU Justiția 8.12. Albul e culoarea purității.
    LEGEA – Legămîntul Lui Iisus și Elia (d.c.)

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Jocurile Olimpice de iarnă, Anul Nou Chinezesc și vârful de călătorii dinaintea Ramadanului vor aduce perturbări în traficul aerian de călători
Featured Transporturi Turism
Trump spune că SUA ar fi trebuit să testeze NATO, invocând articolul 5 la granița de sud a SUA
Extern
ANPC atenționează! În sezonul de iarnă, informarea înseamnă siguranță
Actualitate