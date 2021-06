Ce caracteristici speciale are cea mai noua gama de aparate auditive? Dam din casa! Sunt reincarcabile

Odata cu avansul tehnologiei, piata echipamentelor medicale a evoluat constant. Astazi, exista dispozitive de ultima generatie, care imbunatatesc experienta auditiva intr-un mod in care niciodata nu au reusit sa o faca vechile aparate.

In plus, noile aparate auditive sunt discrete, au un design inovativ, se conecteaza direct la televizor, telefon, radio sau alte echipamente tehnice si integreaza functii moderne, precum My Voice, care permite diferentierea vocii purtatorului de orice alte sunete. Aparatele auditive reincarcabile vin la pachet cu un kit mobil de reincarcare, ce permite incarcarea de 3 – 4 ori chiar si in lipsa unei prize. Autonomia aparatelor de ultima generatie este de luat in considerare: bateriile permit functionarea prelungita, avand o capacitate extraordinara. Afla mai multe despre noile solutii de recuperare a azului!

Rexton, producatorul aparatelor auditive care tine pasul cu tehnologia

Tehnologia a impactat toate domeniile de activitate, dar influenta acesteia in sfera medicala nu poate fi trecuta cu vederea, sub nicio forma. Rexton este numele producatorului de aparate destinate pacientilor hipoacuzici, care a revolutionat piata acestor echipamente medicale. Pornind de la nevoile pacientilor, pe care le-a monitorizat si analizat constant, aceasta companie a reusit sa aduca pe piata device-uri de ultima generatie, care raspund – in mod real – la cerintele purtatorilor. StyleLine / StyleLine BT, Stellar M 8C BTE si M-CORE SR sunt aparate concepute de Rexton, care au creat o diferenta in lumea echipamentelor medicale. Astazi, pacientii hipoacuzici se bucura de performanta acestor aparate auditive, dar nu doar atat: si-au imbunatatit stilul de viata, reusind sa se simta din nou increzator in fortele proprii si socializand.

Crezi ca ai o problema de auz? Primul pas: fa o audiograma. Poti chiar sa o faci gratuit!

Audiograma este o procedura total neinvaziva, nedureroasa, care nu dureaza mai mult de cateva minute. Cu ajutorul acesteia, specialistii pot diagnostica – in mod corect – gradul de severitate al pierderii auzului. Stiai ca anumite centre de protezare auditiva din tara, precum WeSound.ro, iti ofera posibilitatea de a face o audiograma gratuita? Rezultatul acestei analize apare sub forma unui grafic, care se interpreteaza de catre medici. Este de fapt un test auditiv relativ simplu, care te expune la sunete cu diferite intensitati si frecvente. Testul se realizeaza prin intermediul castilor sau a difuzoarelor. Sunetele intra in conductul auditiv, ajung la urechea medie, si apoi la urechea interna. In acest mod, se testeaza conducerea aerului, respectiv modul in care intregul sistem auditiv raspunde la sunet. Nu sta pe ganduri si programeaza-te!

Gama de aparate auditive reincarcabile Rexton, disponibila in locul unde poti face audiograma gratis

Te poti bucura de performanta pe care gama de aparate auditive reincarcabile o confera fiecarui pacient. Fa o vizita celor de la WeSound.ro, centrul de protezare auditiva care vine in intampinarea ta cu optiuni de ultima generatie, menite sa iti creasca nivelul de confort si placerea interactiunii sociale.

Nu uita: la WeSound.ro poti face anumite teste gratuit, cum ar fi audiograma, un beneficiu oferit pentru noii pacienti. In plus, acest centru ale filiale in mai multe locuri din tara: Bucuresti, Campina, Iasi si Alba-Iulia. Aduce impreuna profesionisti de top si echipamente de ultima generatie, fiind mediul care iti confera incredere. Vei pleca de la WeSound.ro cu o mai mare incredere in fortele proprii si cu mult curaj de acolo inainte!