Ce este un aparat de fitness multifunctional si care sunt beneficiile lui?

Din ce in ce mai multi oameni apeleaza la salile de fitness, dar ingrijorator este ca multi dintre acesti oameni par sa creada ca calitatea salii de sport la care se alatura depinde mai mult de definitia ecranelor TV de pe benzile de alergat decat de orice definitie al unui antrenament corect. Se pare ca in industria fitnessului si a timpului liber, se pune mult prea mult accent pe timp liber decat pe fitness … dar, din fericire, exista o alta optiune pentru cei care doresc cu adevarat sa se dezvolte din punct de vedere al fitness-ului si tot mai multi oameni isi dau seama de acest lucru. Sarcinile zilnice ale vietii includ diverse miscari in diferite directii. Deci, antrenamentul multifunctional este un antrenament care cauta sa imbunatateasca cat mai multe dintre aceste miscari posibil printr-unul sau printr-o serie de exercitii. Deci, luati in considerare un antrenament cu un aparat multifunctional de fitness. Acest tip de aparat poate sa inlocuiasca o serie de aparate, inclusiv pe cele de cardio precum benzile de alergare, biciclete eliptice, aparatele de vaslit cat si o serie de aparate de forta.

O mare parte din ceea ce se intampla astazi in salile de sport este imposibil de recreat in afara acestui mediu. Antrenamentul functional de fitness va permite sa va dezvoltati forta intr-un mediu controlat si apoi sa il aplicati in viata de zi cu zi in afara acelui mediu controlat.

Multe imbunatatiri favorabile obtinute in urma antrenamentului functional de fitness se reduc la cantitatea de „baze de fitness” acoperite in cadrul oricarei sesiuni. Intr-adevar, intr-o singura miscare ati putea imbunatati forta, coordonarea, echilibrul, agilitatea, precizia, flexibilitatea, rezistenta si rezistenta. Exista foarte putine activitati care pot produce o imbunatatire atat a capacitatii neurologice (echilibru, coordonare, agilitate, precizie), cat si a abilitatilor fizice (forta, flexibilitate, rezistenta, rezistenta). Acest lucru se realizeaza prin utilizarea unui numar mare de articulatii si muschi ai corpului simultan, antrenandu-va corpul ca o singura unitate … (Corpul dvs. a fost conceput pentru a fi folosit astfel!)

Antrenarea muschilor pentru a lucra impreuna astfel inseamna mai multa concentrare pe antrenarea miscarilor, mai degraba decat izolarea muschilor individuali. Ori de cate ori corpul dvs. se misca, mai degraba decat sa ramana stationar, va bazati pe echilibrul dinamic, spre deosebire de echilibrul static, iar echilibrul dinamic necesita o mare stabilitate de baza, printre altele. Antrenamentul functional de fitness va cauta doar sa imbunatateasca in continuare stabilitatea si forta nucleului, care are efectul de a imbunatati majoritatea aspectelor vietii tale in miscare, in special, imbunatatirea presiunii intra-abdominale, a posturii si a prevenirii leziunilor. Deci, antrenamentul functional de fitness se mandreste cu numeroase beneficii fiziologice, dar este mai mult decat atat…

Unul dintre cele mai importante aspecte ale antrenamentului cu aparate multifunctionale de fitness este ca acesta poate fi scalat pentru a se potrivi cu nivelul oricarei persoane. Intensitatea, durata si rezistenta pot fi modificate la toate miscarile antrenate pentru a se potrivi nivelurilor individuale de fitness si a permite tuturor si oricui sa profite la maximum de antrenamentul lor. In plus, antrenamentul functional de fitness este in mod constant variat si este foarte adesea diferit in fiecare sesiune, o trasatura care ar trebui sa fie absolut necesara in orice plan sau program de fitness. Capacitatea de a nu te plictisi cu antrenamentul tau este un lux pe care il au foarte putini oameni care se antreneaza in salile de sport conventionale.

In cele din urma, si poate cel mai important, este rentabilitatea investitiei in exercitii fizice pe care o obtineti de la antrenamentul functional de fitness. Investitia dvs. pentru exercitiile fizice include banii pe care ii cheltuiti (pe calitatea dvs. de membru la sala, trusa, nutritie si calatorie) si timpul / efortul pe care il depuneti la antrenament. Dupa cum sa mentionat mai devreme, pentru majoritatea persoanelor care folosesc salile de gimnastica conventionale, valoarea este mai mult in ceea ce priveste luxul si mai putin in aspectele de fitness, unde, atunci cand vine vorba de antrenamentul functional de fitness, intoarcerea pe care o obtineti este cresterea capacitatii dvs. de a va bucura de recreere si satisfactie dupa ce ti-ai atins obiectivele. Pe scurt, va ofera o capacitate de lucru sporita pentru toate domeniile de fitness, ceea ce inseamna ca, intr-o anumita perioada de timp, puteti face mai mult din ceea ce doriti sa faceti. In esenta, antrenamentul de fitness cu un aparat multifunctional este un antrenament de fitness real!