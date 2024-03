Ce poți să cumperi în 10 ani, dacă investești 50 de lei lunar

Numărul investitorilor în fonduri de investiții a depășit pragul de 600.000 de persoane, maxim istoric pentru industria de asset management din România

Industria de asset management din România a depășit, la începutul acestui an, 600.000 de investitori, un nou maxim istoric pentru industria locală de asset management care confirmă evoluția ascendentă din ultimii ani. Mai mult de 15.000 de români au ales să economisească inteligent și să devină investitori în fondurile de investiții din România chiar în prima lună din 2024. Cum a ajuns piața de capital și, implicit, fondurile de investiții, la performanțe spectaculoase în 2023, care sunt perspectivele dar și care sunt primii pași pe care trebuie să-i parcurgă un tânăr interesat să devină investitor sunt câteva dintre principalele teme abordate ieri, în prima dezbatere BVB-AAF din acest an găzduită de Academia de Studii Economice (ASE) București.

Datele prezentate de reprezentanții Asociației Administratorilor de Fonduri din România arată că numărul celor care au încredere în piață și investesc activ a crescut cu 28% pe parcursul anului trecut, iar luna ianuarie a adus un plus de peste 15.000 de persoane, semn că popularitatea fondurilor de investiții este în creștere.

”Datele arată că la finalul anului 2023, piața locală a atins nivelul de 600.000 de investitori în fonduri și, surprinzător, prima lună din an a adăugat și ea un plus de 15.000. Dacă cineva se întreabă de ce crește numărul celor care aleg să investească în fonduri, un răspuns ar putea fi legat de randamentele înregistrate în ultimul an, un altul ar fi accesibilitatea pe care românii încep să o conștientizeze iar un altul, extrem de important și el, decizia tot mai multora de a economisi inteligent. Administratorii de fonduri prezenți la prima noastră dezbatere reprezintă companii care au generat anul trecut investitorilor randamente de peste 30%. Profesioniștii acestei piețe au transferat încredere în piață și au arătat că pentru a deveni investitor nu ai nevoie de sume mari de bani ci de un obiectiv, un termen și disciplină, constanță în acțiune. Rolul fondurilor de investiții și al administratorilor profesioniști este să pună umărul pentru ca economiile oamenilor să fie inteligente, banii să fie puși la treabă”, a spus, Horia Gustă, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri din România (AAF).

Toți cei prezenți la dezbatere au susținut că anul 2023 a fost unul excepțional pentru piața de capital, inclusiv pentru fondurile de investiții, care au avut o evoluție spectaculoasă, cel puțin în a doua parte a anului,.

”Pentru industria fondurilor de investiții, anul 2023 a fost un an cu o pronunțată creștere în popularitate a fondurilor deschise de investiții, numărul de investitori în aceste fonduri crescând cu aproximativ 128.000, dintre care cca 45% au ales fonduri ce au în portofoliu și acțiuni (de acțiuni și diversificate). A fost totodată unul de revenire după o perioadă dificilă, în care, în partea a doua anului, am văzut creșteri notabile la nivelul activelor, cât și o revenire a intrărilor nete. Astfel, subscrierile nete ale fondurilor deschise au redevenit pozitive începând cu trimestrul al doilea al anului trecut, fiind în continuă creștere de atunci. De remarcat este și faptul că intrările nete în fondurile deschise au fost de 727 mil. lei în trimestrul al patrulea din 2023, în creștere cu 143% față de trimestrul anterior. În ceea ce privește numărul de investitori, la finalul anului trecut am avut 589.428 de persoane, o creștere cu 8,3% față de trimestrul al treilea și cu 28% față de aceeași perioadă a anului anterior”, a explicat Jan Pricop, director executiv al AAF.

Potrivit statisticilor AAF, activele nete în fondurile deschise de investiții au crescut cu 17% față de anul anterior, în principal pe fondurile de obligațiuni (+1,165 mRON) si de acțiuni (+1,010 mRON), în timp ce subscrieri nete pozitive în ultimul trimestru al anului 2023 la nivelul FDI-urilor locale au fost mai însemnate la cele de obligațiuni (+256 mil. lei), de acțiuni (+159 mil lei) și diversificate (+150 mil lei). Industria a încheiat anul 2023 cu un total active de aproape 38 mld. lei, din care puțin peste 20 mld. lei ale fondurilor deschise de investiții și peste 17,5 mld. lei ale fondurilor de investiții alternative. Cotele de piață ale FDI-urilor locale la finalul anului trecut au fost următoarele: 49,1% fonduri de obligațiuni, 22% fonduri de acțiuni, 15,4% alte fonduri locale și 13% fonduri diversificate. În ceea ce privește creșterea numărului de investitori pe parcursul anului trecut, cei mai mulți au intrat în fondurile diversificate (+37.350), cele de acțiuni (+19.860) şi în alte fonduri (+43.464).

În opinia reprezentanților fondurilor de investiții prezenți la prima dezbatere a anului, factorii care au contribuit la rezultatele din 2023 au fost, pe de o parte, revenirea piețelor, după un an 2022 foarte slab, iar pe de altă parte, listarea Hidroelectrica – cea mai mare listare din Europa de anul trecut -, care a adus pe bursa de la București un flux masiv de bani, ce a susținut creșterea întregii piețe.

Crește interesul românilor pentru fondurile de investiții, în special în acțiuni

”Creșterea de anul trecut a venit după un an 2022 foarte complicat, cu război la graniță, inflație cu două cifre și creșteri de dobânzi, un an în care bursa a staționat. În 2023, am pornit de la o bază foarte redusă, cu o evoluție lentă în prima parte, pentru că toată lumea aștepta listarea Hidroelectrica. După listare, au rămas foarte mulți bani în piață, iar investitorii au început să cumpere acțiuni și la alte companii locale atractive, ceea ce a dus la o evoluție spectaculoasă a bursei de la București. Această performanță nu a fost deloc întâmplătoare”, a explicat Robert Burlan, CFA, Head of Investment Management Raiffeisen Asset Management.

În contextul acestei performanțe a bursei de la București, majoritatea administratorilor de fonduri au menținut o expunere mare pe acțiuni, strategie care s-a dovedit câștigătoare, aducând celor mai performante fonduri randamente și de 30%. Companiile pe care au mizat au fost cele din energie, sectorul bancar, dar și companii de transport, care au performat foarte bine în contextul războiului din Ucraina, dar și din HoReCa și bunuri de larg consum, susținute de creșterea consumului.

Pe fondul randamentelor mari înregistrate în piață, administratorii de fonduri spun că interesul pentru investiții va continua să fie unul crescut, oamenii fiind tot mai interesați, în special de investiția în fonduri de acțiuni. În același timp, au spus aceștia, comportamentul investitorilor s-a schimbat.

”Pentru noi, a fost un an foarte bun, cu un interes crescut pentru fonduri, în special cele cu componentă pe acțiuni, o consecință a faptului că bursa a performat foarte bine. În rândul clienților, am observat o schimbare de comportament. Dacă până acum câțiva ani exista percepția că pentru a investi îți trebuie capital, acum sunt tot mai mulți clienți care investesc recurent, regulat, sume mici care pornesc și de la 50 de lei. În bugetul unui investitor, investiția în fonduri funcționează ca plata unui abonament, activează o plată recurentă, lunară către un fond, scopul fiind acela de a acumula pe termen lung”, a spus Rareș Trif, director Investiții BT Asset Management.

Pentru 2024, administratorii de fonduri mizează în continuare pe un trend ascendent al fluxului de investitori pe piața de capital, chiar dacă ritmul de anul trecut va fi greu de replicat. Dar în contextul anului electoral și al investițiilor masive care se fac în România din fonduri europene, este de așteptat ca economia să performeze, iar acest lucru se va reflecta și în evoluția companiilor pe bursă.

”Anul acesta, 50% din populația lumii merge la vot și, statistic vorbind, în anii electorali nu au loc schimbări fiscale semnificative sau de altă natură. Așadar, ne așteptăm la o accelerare a creșterii economice, bazate pe consum – anii electorali aduc și creșteri de venituri -, dar și pe investițiile publice care se fac în această perioadă. Ne așteptăm, așadar, ca această creștere să se regăsească și pe bursă, unde pot performa companiile din zona de consum privat (HoReCa), transporturi, energie, din sectorul bancar sau telecom”, a precizat Dragoș Manolescu, CFA, Deputy CEO at OTP Asset Management Romania.

”Începeți să investiți acum! Chiar și 50 de lei pe lună”

Interesați să facă primii pași în investiții, studenții economiști au fost sfătuiți de profesioniști să înceapă gradual, cu sume mici cu care să testeze piața, să citească și să se documenteze despre piață, mai ales că se pregătesc pentru o carieră în domeniul financiar-bancar.

”Pentru a începe să investești, sunt două variante: fie în fonduri de investiții administrate de alții, fie investiții gestionate personal. În fonduri este cel mai simplu, pentru că tot ce trebuie să faci este să contribui lunar cu o anumită sumă, care în timp se acumulează. Sfatul meu este ca atunci când aveți bani – fie că luați bursă, fie de la părinți sau pentru că lucrați -, primul lucru pe care îl faceți să fie această contribuție într-un fond. Dacă îți gestionezi tu investițiile, în primul rând trebuie să studiezi, să cunoști piața și, foarte important, să urmezi o strategie cu reguli clare, pe care să le respecți cu strictețe”, a afirmat Adrian Dudu, director Investiții SAI Certinvest.

Un exemplu dat de cei prezenți a fost acela al unui tânăr care, dacă începe să investească la 20 de ani câte 50 de lei pe lună, în 10 ani poate achiziționa o mașină cu banii economisiți.

”Începeți să investiți acum! Pe termen lung, istoria a arătat că piețele de acțiuni cresc ca urmare a creșterii economice – doar anul trecut BVB a avut o creștere medie de 32%. Nu lăsați timpul să treacă! În epoca tehnologiei, aveți resurse variate din care să vă documentați, să învățați, să experimentați. Primul pas este să mergeți pe site-ul BVB, care este o sursă foarte bună de informații și care vă va ajuta să alegeți și un broker la bursă. Vă recomand să începeți investițiile cu companii românești, pentru că economia românească este mai ușor de înțeles pentru investitorii români. Intrați în piață cu o sumă mică la început, dar în mod regulat, chiar și cu 500 de lei pe lună, de exemplu. Nu sunt bani mulți, dar este important să fiți acolo. Nimeni nu are rețeta succesului deplin, dar în timp căpătați experiență și veți investi sume mai mari, din ce în ce mai inteligent”, a adăugat Răzvan Pașol, director general SAI Patria Asset Management.

Dezbaterea ”Cum au performat fondurile de investiții în anul 2023”, a fost organizată de Bursa de Valori București și Asociația Administratorilor din România în clădirea Virgil Madgearu a Academiei de Studii Economice Bucureşti.

Despre AAF:

Asociația Administratorilor de Fonduri (AAF) este organizația profesională independentă neguvernamentală a operatorilor din industria Organismelor de plasament Colectiv (OPC) din România care reunește 23 de societăți de administrare a investițiilor (SAI) și administratori de fonduri de investiții alternative (AFIA), care administrează 92 de fonduri deschise de investiții (OPCVM) și 35 de fonduri de investiții alternative, Fondul Proprietatea și 4 bănci depozitare.