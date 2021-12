Ce sa intampla daca nu folosesti un scaun de birou ergonomic?

Petrecem ore intregi pe scaun, in spatele unui computer sau laptop, dar rareori ne gandim la consecintele negative pe care acest lucru le poate avea, din cauza folosirii unui scaun necorespunzator. Statisticile arata ca petrecem 7709 zile din viata sau aproximativ 30%, sezand pe scaun! Daca te gandesti ca 8 ore dintre acestea sunt petrecute la job, lucrand la un calculator sau laptop, atunci intelegi cat de important este sa folosesti un scaun de birou adecvat.

Conform medicilor de la vestita clinica Mayo, persoanele care petrec mai mult de 8 ore pe zi fara activitate fizica, au un risc de deces similar cu cel reprezentat de fumat si obezitate.

Ce se intampla daca nu folosesti un scaun de birou ergonomic?

Care sunt consecintele pe care le poate avea utilizarea unui scaun birou de proasta calitate? In afara de faptul ca acest lucru iti afecteaza postura, vei simti oboseala mult mai acut, vei avea dureri de cap si de gat, pentru ca un scaun de birou nepotrivit este nesanatos.

Iata care sunt riscurile la care te expui daca ignori sa investesti intr-un scaun de birou ergonomic si de calitate.

1. Nu te poti concentra bine si esti tot timpul obosit

Cand folosesti un scaun necorespunzator la birou, poti ajunge usor la lipsa de concentrare, din cauza ca vei simti disconfort. Vei incerca sa gasesti o postura confortabila pentru corpul tau si te vei misca de pe o parte pe alta, iar acest lucru te va obosi si te va deconcentra.

Atunci cand coloana vertebrala nu este aliniata in mod corespunzator, restul muschilor trebuie sa compenseze pentru a te ajuta sa ramai in pozitie verticala. Acest lucru poate duce la senzatie de oboseala crescuta si la senzatia de „ceata pe creier”, din cauza lipsei de sange proaspat si oxigen in creier. Cand stai pe scaun o perioada lunga de timp, totul pare ca incetineste, iar acest lucru intensifica oboseala. In schimb, reglarea corecta a scaunului de birou poate reduce oboseala si poate creste productivitatea.

3. Poti avea probleme cu circulatia sangelui

Un scaun nepotrivit poate afecta fluxul sanguin din corp. Daca scaunul nu este reglat corespunzator, sangele nu ajunge cum trebuie la nivelul umerilor, picioarelor, spatelui si gatului.

Poti evita aceste riscuri facand exercitii fizice regulate, dar chiar si asa orele prelungite petrecute la birou isi vor pune amprenta asupra corpului. Daca te gandesti ca stai destul de mult pe scaun chiar si atunci cand nu esti la birou, iti poti da seama usor ca problema se poate agrava rapid.

Un studiu realizat de Colegiul American de Medicina Sportiva, a ajuns la concluzia ca barbatii care au petrecut mai mult de 23 de ore pe saptamana stand si uitandu-se la televizor au inregistrat un risc de deces din cauza bolilor cardiovasculare cu 64% mai mare decat barbatii care petreceau doar 11 ore in fata televizorului. In plus, s-a constatat ca persoanele care stau mai mult in pozitia sezand au un risc de 147% mai mare de a suferi un atac de cord sau un accident vascular cerebral.

4. Poti acuza dureri de spate, gat si umar

Statul pe un scaun necorespunzator sau care nu este configurat cum trebuie, poate duce la adoptarea unei posturi gresite. O coloana care nu se misca devine inflexibila si asa apar de obicei durerile de mijloc, de gat, umeri si solduri. O postura gresita poate duce la compresia discurilor din coloana vertebrala si la durere cronica.

Insa, un scaun de birou care ofera o pozitie dinamica incurajeaza miscarea, in special in partea inferioara a spatelui si a soldurilor. Acest lucru minimizeaza incidenta durerilor de spate si favorizeaza o mai buna circulatie a sangelui si reducerea oboselii. Un scaun de birou asezat la o inaltime incorecta poate duce usor la dureri de gat si umeri.

De aceea, pentru a preveni sau pentru a reduce aceste dureri de spate, umari si gat, este important sa te asiguri ca scaunul de birou este unul ergonomic si ca este reglat cat mai bine pentru statura ta.

5. Poti dezvolta probleme digestive

Dupa cum bine stii sau intuiesti, digestia joaca un rol esential in mentinerea sanatatii corpului uman. O digestie buna face ca alimentele sa ajunga in celulele corpului, fiind dizolvate in mod corespunzator in fluxul sanguin. Dar, atunci cand stai incomod pe un scaun nepotrivit, procesul digestiv poate fi incetinit.

6. Esti predispus la ingrasare

Daca nu alegi sa stai pe un scaun ergonomic la birou, poti ajunge sa acumulezi grasime corporala. Atunci cand exista presiune la job, tinzi sa iei pranzul pe fuga pentru ca apoi sa te reintorci la sarcinile de lucru. Cu toate acestea, este important sa mentii sanatatea corpului si a mintii pentru a reduce stresul la locul de munca. Ar trebui sa-ti faci timp sa te misti si pauze de intindere a muschilor, pentru a mentine sanatatea si vigurozitatea corpului. Un lucru este cert: omul a fost creat sa se miste, iar stramosii nostri se miscau mult mai mult decat tindem sa o facem multi dintre noi astazi.

Miscarea face ca muschii sa elibereze molecule, iar unele din ele ajuta la procesarea grasimilor si zaharurilor din organism. In schimb, daca petreci cea mai mare parte a zilei stand, eliberarea acestor molecule este redusa si tinzi sa te ingrasi. Studiile arata ca barbatii care stau mult la birou in fiecare zi si folosesc un scaun necorespunzator, tind sa acumuleze grasime in jurul abdomenului, care este cea mai periculoasa zona pentru depozitarea grasimilor.

In concluzie, daca nu investesti intr-un scaun de birou ergonomic, acest lucru poate avea consecinte nefaste pentru sanatatea si bunastarea ta. Daca lucrezi mult de la birou, este important sa alegi un scaun de calitate, pe care sa-l poti configura cat mai bine, conform staturii tale si care sa te ajute sa adopti intotdeauna o postura corecta, tocmai pentru a evita problemele enumerate mai sus.

