Ce se indexează în 2027: pensiile, salariile sau ambele?

Fiecare dintre cele 3 alternative are argumentele sale. Pensionarii vin cu argumentele:

– pensionarii au contribuit zeci de ani la sistemul public de pensii, cu alte cuvinte au creditat statul, acum statul trebuie să le restituie ,,creditul” acordat indexat cu inflația, plus 50% din creșterea reală a salariului mediu brut pe economie, conform legii;

– pensiile nu au mai crescut în ultimii 2 ani;

– inflația din 2025-2026 a erodat pensiile, astfel că pensionarii resimit cel mai mult scăderea puterii de cumpărare, deoarece produsele utilizate în cea mai mare parte de pensionari, respectiv cele alimentare, utilitățile și medicamentele au crescut peste valoarea medie a inflației;

– pensionarii nu au altă alternativă pentru a-și mări veniturile, spre deosebire de salariați ei sunt captivi sistemului de pensii;

– creșterea pensiilor influențează inflația prin cerere, nu prin costuri ca și în cazul salariilor, totuși, companiile nu sunt obligate de piață să mărească imediat prețurile deoarece aceste creșteri nu se regăsesc în costurile lor de producție.

Salariații spun că:

– salariile sunt prea mici pentru prețurile din România;

– au copii, ca atare necesitățile sunt mai mari, cheltuielile sunt mai mari comparativ cu veniturile realizate;

– au nevoie de perfecționare continuă pentru a-și menține locurile de muncă, ceea ce necesită costuri.

Ce este de făcut? Se poate face o indexare pentru ambele categorii? În fond, fiecare categorie are dreptatea sa. Totul depinde de evoluția economică, pe de o parte, pe de altă parte o importanță foarte mare o are modul în care se cheltuiește bugetul statului. Cert este că pe partea de venituri din impozite și taxe s-a tot intervenit, în sensul majorării acestora, ce rămâne este ca partea de cheltuieli să fie ajustate drastic, prin reforma administrativă, respectiv reducerea substanțială a unităților administrative, adică a primăriilor, pe de o parte, și prin eliminarea găurilor negre din economie, respectv companiile și agențiile de stat ineficiente sau care nu sunt necesare. Doar prin aceste două măsuri și o mare parte din problemele de deficit bugetar ar fi rezolvate. Să nu uităm, deficitul bugetar excesiv înseamnă împrumuturi, iar în cazul nostru, care împrumutăm pentru consum, nu pentru investiții, înseamnă inflație, ca atare nivel de trai scăzut. Rămâne de văzut ce va indexa noul guvern: pensiile, salariile sau ambele?