Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: Accelerare fără precedent a absorbției fondurilor europene în ultimele șase luni

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) anunță o creștere semnificativă a ritmului de absorbție a fondurilor europene, atât pe Politica de Coeziune, cât și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în ultimele șase luni. Datele oficiale arată o accelerare fără precedent a plăților și rambursărilor față de întreaga perioadă 2021–prima jumătate a anului 2025.

Potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, mecanismele de implementare au fost deblocate, iar fondurile europene au început să intre în economie de peste cinci ori mai rapid comparativ cu media anilor anteriori.

Progrese majore pe Politica de Coeziune

La nivelul exercițiului financiar 2021–2027, analiza comparativă indică o dublare a ratei de absorbție în ultimele șase luni:

valoarea sumelor solicitate Comisiei Europene a crescut de la 3 miliarde de euro (9,91%) la 6,3 miliarde de euro (20,4%);

în ceea ce privește rambursările efective, România a trecut de la 2,9 miliarde de euro (9,41%), acumulate în peste patru ani, la 5,2 miliarde de euro (16,6%), ceea ce înseamnă 2,3 miliarde de euro încasați în doar jumătate de an.

Ritmul mediu lunar al plăților a crescut de la 86,6 milioane de euro, în perioada ianuarie 2021 – iunie 2025, la 456,2 milioane de euro în intervalul iunie–decembrie 2025, iar ritmul rambursărilor de la Comisia Europeană a fost de aproape șapte ori mai mare față de perioada anterioară.

Rezultate accelerate și pe PNRR

În ceea ce privește PNRR, MIPE precizează că, în vara anului 2025, implementarea se afla într-un punct critic, cu negocieri suspendate și o cerere de plată blocată. În prezent, situația s-a schimbat radical:

execuția financiară a crescut de la 6,8 miliarde de euro la 30 iunie 2025, la 9,7 miliarde de euro la finalul anului, cu aproximativ 3 miliarde de euro absorbiți în ultimele șase luni;

a fost renegociat PNRR pentru a maximiza absorbția;

a fost depusă Cererea de Plată nr. 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro;

toate proiectele aflate în implementare sunt monitorizate transparent prin tabloul de bord PNRR, care include peste 20.000 de investiții.

Ministerul anunță că anul 2026 este definit drept „Anul PNRR”, cu o țintă de 10 miliarde de euro care să fie atrase într-un singur an.

Ținte ambițioase pentru 2026 și perioada următoare

Pentru anul 2026, MIPE își propune:

lansarea tuturor apelurilor rămase pe Politica de Coeziune;

atragerea a peste 5 miliarde de euro doar din fondurile de coeziune;

pregătirea tranziției către viitoarea perioadă de programare 2028–2034, cu obiectivul de a maximiza interesul României pentru peste 60 de miliarde de euro fonduri nerambursabile.

Ministrul Dragoș Pîslaru a subliniat că aceste rezultate sunt rodul unui efort colectiv, realizat împreună cu echipele din MIPE, celelalte ministere, autoritățile de management, autoritățile locale și beneficiarii publici și privați, cu sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan și al președintelui Nicușor Dan.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene reafirmă angajamentul de a accelera atragerea fondurilor europene și de a transforma aceste resurse în investiții concrete în spitale, școli, infrastructură rutieră, infrastructură locală și creșterea competitivității economice, astfel încât impactul să fie resimțit direct în viața de zi cu zi a cetățenilor.