Actualitatea din China 

Xi Jinping a ascultat rapoarte de activitate prezentate de diferite departamente

Radio China Internaţional
Autor Radio China Internaţional
Foto: CFP

Comitetul Permanent al Biroului Politic din cadrul CCPCC a convocat, joi, o şedinţă în cadrul căreia Secretarul general Xi Jinping a ascultat rapoartele de activitate prezentate de Comitetul Permanent al Adunării Naţionale a Reprezentanţilor Poporului din China, Consiliul de Stat, Conferinţa Consultativă Politică Populară din China, Curtea Supremă Populară din China, Procuratura Supremă a Poporului din China şi Secretariatul CCPCC.

În cadrul şedinţei s-a subliniat că, în perioada celui de-al 15-lea Plan Cincinal, mediul de dezvoltare din China se confruntă cu schimbări profunde și complexe, sarcinile fiind dificile și grele. În acest sens, s-a arătat că trebuie menţinută, utilizată şi dezvoltată conducerea PCC, pentru a oferi o garanție fundamentală promovării procesului de modernizare a Chinei. 

