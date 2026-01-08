Scutirea de viză atrage tot mai mulți turiști străini în China

În anul recent încheiat, China a extins constant lista țărilor ai căror cetățeni pot intra fără viză, iar efectele se văd deja în creșterea fluxului de turiști străini. Dacă în trecut vizitele se concentrau mai ales în marile metropole, precum Beijing și Shanghai, astăzi tot mai mulți vizitatori aleg itinerarii mai ample, care includ orașe mijlocii și mici.

La Chengdu, într-un magazin de produse culturale inspirate de ursul panda, turiștii străini se opresc să cumpere suveniruri și să imortalizeze momentul în fotografii. La Suzhou, în provincia Jiangsu, vizitatorii se plimbă cu barca pe canalele orașului, descoperind din interior farmecul esteticii vieții tradiționale chineze.

În orașul Suifenhe din provincia Heilongjiang a cunoscut o revigorare a turismului cultural începând din septembrie 2025, odată cu introducerea scutirii de viză pentru turiștii ruși. Tot mai mulți vizitatori din Rusia aleg China pentru vacanțe și cumpărături.