China cere eforturi pentru un sistem multilateral mai echitabil

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care dispune retragerea țării din 66 de organizaţii internaţionale care „nu mai servesc interesele americane”, sistând contribuțiile la aceste organizații, a anunțat Casa Albă.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning a declarat că decizia nu este o premieră. Organizațiile internaționale și instituțiile multilaterale nu reprezintă niciun stat, dar protejează interesele comune ale tuturor membrilor. Bazat pe acest principiu, în ultimii 80 de ani, sistemul internațional centrat pe ONU a jucat un rol semnificativ în apărarea păcii și stabilității mondiale, în promovarea dezvoltării economice și sociale, asigurând interesele egale ale fiecărei țări.

Actuala situație internațională dă dovadă că doar funcționarea eficientă a sistemului multilateral poate înceta „legea junglei”, instituind o ordine mondială stabilă și rațională. De asemenea, asta este ceea ce au nevoie majoritatea țărilor, în special țările vulnerabile.

Indiferent de modul cum se va schimba lumea, China va susține ferm multilateralismul, va sprijini rolul central al ONU în afacerile internaționale, promovând un sistem de guvernare globală mai just și echitabil alături de toate părțile, a mai declarat Mao Ning.