Bilanțul stației spațiale chineze din 2025

Raportul privind cercetările și modul de utilizare științifică a stației spațiale chineze în 2025 a fost prezentat, joi, de Biroul executiv al Proiectului Spațial cu Echipaj Uman din China (CMSEO).

În 2025, au fost realizate șase zboruri spațiale cu echipaj uman, patru zboruri cargo, cinci misiuni de întoarcere și primul zbor de urgență. Șase misiuni cu 18 taikonauți au asigurat prezența în spațiu de durată, în timpul cărora au fost desfășurate 13 ieșiri în afara stației care au vizat experimente științifice și misiuni de întreținere.

Foto: CFP

De asemenea, a fost îmbunătățit recordul mondial în privința duratei unei singure ieșiri în spațiu a unui taikonaut, a fost realizată alegerea celui de-al patrulea grup de taikonauți candidați care include experți din Hong Kong și Macao, selectarea sistemului de transport cargo cu costuri reduse și inițierea cercetării acestuia.