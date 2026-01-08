Actualitatea din China 

Bilanțul stației spațiale chineze din 2025

Radio China Internaţional
Autor Radio China Internaţional
Foto: CFP

Raportul privind cercetările și modul de utilizare științifică a stației spațiale chineze în 2025 a fost prezentat, joi, de Biroul executiv al Proiectului Spațial cu Echipaj Uman din China (CMSEO).

În 2025, au fost realizate șase zboruri spațiale cu echipaj uman, patru zboruri cargo, cinci misiuni de întoarcere și primul zbor de urgență. Șase misiuni cu 18 taikonauți au asigurat prezența în spațiu de durată, în timpul cărora au fost desfășurate 13 ieșiri în afara stației care au vizat experimente științifice și misiuni de întreținere. 

Foto: CFP

De asemenea, a fost îmbunătățit recordul mondial în privința duratei unei singure ieșiri în spațiu a unui taikonaut, a fost realizată alegerea celui de-al patrulea grup de taikonauți candidați care include experți din Hong Kong și Macao, selectarea sistemului de transport cargo cu costuri reduse și inițierea cercetării acestuia. 

Distribuie articolul
Articolul anterior China cere eforturi pentru un sistem multilateral mai echitabil
Articolul următor Restricţiile chineze la exportul de produse civil-militare spre Japonia sunt legitime
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

FACIAS sesizează autoritățile statului și solicită Ministerului Sănătății declanșarea unei anchete privind decesul suspect al unui tânăr de 25 de ani la Spitalul Județean de Urgență Buzău
Sănătate
În interiorul laboratoarelor Dyson: o privire în viitorul AI, al viziunii și al inovației care prinde viață în 2026
IT
CVE-2026-21858: Vulnerabilitate critică în n8n
IT