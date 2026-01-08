Restricţiile chineze la exportul de produse civil-militare spre Japonia sunt legitime

Actualitatea din China 

Afirmaţiile greşite privind regiunea Taiwan lansate de premierul Japoniei, Sanae Takaichi, au subminat suveranitatea şi integritatea teritorială ale Chinei, fiind produs un amestec revoltător în afacerile interne, constituind o ameninţare militară la adresa Chinei, a declarat Mao Ning, purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

Pentru a proteja securitatea naţională, interesele de stat şi pentru a îndeplini obligaţiile internaţionale precum neproliferarea, China a adoptat măsuri de restricţionare a exportului de produse de uz civil-militar către Japonia, conform legilor şi regulamentelor, fapt care este raţional şi legitim. 

China îndeamnă Japonia să confrunte cauza de fond a problemei, să reflecteze asupra greșelilor și să retracteze declarațiile eronate, a mai arătat Mao Ning.

