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Comunicat Guvern: Stadiul actual al repunerii în funcțiune a aplicației e-Terra

Curierul Național
Autor
Curierul Național
Foto: arenaconstruct.ro

Sursa: dnsc.ro

Reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate, iar platforma se află în etapa finală de testare și validare. Verificările de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate de specialiști din cadrul DNSCSTS și Cyberint, înainte ca aplicația să fie repusă în funcțiune.

În paralel, Guvernul a dispus măsuri suplimentare pentru consolidarea securității cibernetice la nivelul instituțiilor publice, cu scopul de a crește reziliența infrastructurilor informatice și de a reduce riscul producerii unor incidente similare în viitor.

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