Nou malware utilizează Telegram pentru a comunica cu sistemele compromise

sursa: dnsc.ro

Cercetătorii de la Zscaler ThreatLabz au identificat o campanie de atacuri care vizează instituții guvernamentale din Orientul Mijlociu, în cadrul căreia sunt utilizate noile familii de malware TELESHIM, MIXEDKEY și BINDCLOAK. Atacatorii folosesc Telegram ca infrastructură de comandă și control (C2), astfel încât comunicațiile asociate atacului să se amestece cu traficul legitim și să fie mai dificil de detectat.

Analiza evidențiază utilizarea unor tehnici avansate de evitare a detectării, inclusiv încărcarea ascunsă a codului dăunător, tehnici de ascundere a codului și mecanisme care permit executarea malware-ului doar pe sistemele vizate. Deși atacurile nu au fost atribuite unui grup cunoscut, cercetătorii apreciază cu un grad moderat spre ridicat de încredere că acestea au fost desfășurate de un actor cibernetic din Asia de Est.