Se prelungesc restricțiile de circulație pe Valea Oltului (DN7) pentru continuarea lucrărilor de protecție a versanților

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează participanții la trafic că perioada de aplicare a restricțiilor de circulație instituite pe DN7 se prelungește în intervalul 01.08.2026 – 31.08.2026, în vederea continuării lucrărilor de protecție a versanților pe sectoarele de drum cuprinse între km 198+200 – km 207+000, km 216+000 – km 219+000 și km 224+000 – km 227+300.

Conform avizului emis de CNAIR și Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Rutieră, în perioada menționată se mențin următoarele restricții de circulație:

închiderea circulației pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) > 7,5 tone;

închiderea/restricționarea circulației pentru vehiculele cu MTMA ≤ 7,5 tone.

Programul de aplicare a restricțiilor este următorul:

luni – sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30;

duminica și în zilele de sărbătoare legală, circulația rutieră se desfășoară fără restricțiile prevăzute prin aviz.

Sectorul de drum cuprins între km 228+000 – km 233+200 este exceptat de la aplicarea acestor măsuri, întrucât lucrările de rănguire și protecție a versanților au fost finalizate.

În zonele de intervenție, circulația se desfășoară dirijat, pe un singur sens, cu piloți de trafic, iar în anumite etape pot exista opriri temporare ale traficului pentru executarea lucrărilor în condiții de siguranță.

Măsurile au ca scop desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de protecție a versanților și creșterea nivelului de siguranță rutieră pe acest sector de drum.

CNAIR recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zona lucrărilor, precum și indicațiile personalului de dirijare.

Informații suplimentare privind starea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi pot fi obținute de la Dispeceratul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360 și pe prima pagină în caseta din stânga: www.cnadnr.ro – DISPECERAT – Situația Drumurilor Naționale, dar și pagina de FB https://www.facebook.com/CNAIRSA.