Fondurile Programului Rabla Auto pentru mașini electrice s-au terminat în 10 zile

Bugetul de 120 de milioane de lei alocat achiziției de autoturisme electrice prin Programul Rabla Auto 2026 a fost epuizat după doar 10 zile de la lansare, a anunțat joi Ministerul Mediului. În acest interval au fost depuse 6.724 de dosare, în valoare totală de peste 120 de milioane de lei. Înscrierile continuă însă pentru autovehiculele cu motor termic și hibride.

Potrivit Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, valoarea totală a cererilor depuse pentru autovehiculele electrice a ajuns la 120,017 milioane de lei, depășind astfel bugetul disponibil.

„Fondurile alocate autovehiculelor electrice prin Programul Rabla Auto 2026 au fost epuizate în 10 zile de la lansare. Bugetul de 120 de milioane de lei destinat autovehiculelor electrice a fost epuizat astăzi, 30 iulie, după depunerea a 6.724 de dosare, în valoare totală de 120,017 milioane de lei”, a transmis ministerul pe pagina sa de Facebook.

În schimb, persoanele interesate își pot depune în continuare dosarele pentru achiziția de autovehicule cu motor termic și hibride.

Aproape 19.000 de dosare depuse în program

Până în prezent, în cadrul celor trei componente ale Programului Rabla Auto 2026, autovehicule electrice, autovehicule cu motor termic și motociclete, au fost depuse în total 18.628 de dosare.

Ministerul Mediului a precizat că este posibil ca, pe parcursul acestui an, să redevină disponibile fonduri pentru autoturismele electrice, în cazul în care o parte dintre beneficiari renunță la tichetele rezervate.

„Pe parcursul acestui an este posibil să redevină disponibile sume pentru achiziţia de autovehicule electrice, în funcţie de numărul beneficiarilor care renunţă la tichetele rezervate. De asemenea, în cazul unei rectificări bugetare, o eventuală suplimentare va putea fi analizată în funcţie de execuţia şi performanţa celorlalte programe finanţate prin Administraţia Fondului pentru Mediu. Orice sumă care va deveni disponibilă şi orice eventuală suplimentare a bugetului vor fi comunicate public”, a transmis instituția.

Interesul pentru program a fost ridicat și în cazul motocicletelor. Bugetul de 15 milioane de lei destinat achiziției de motociclete și motociclete electrice a fost epuizat în doar nouă minute de la deschiderea sesiunii.

În cadrul ediției din acest an, persoanele fizice pot beneficia de ecotichete de 18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hibrid ori o motocicletă electrică, 12.000 de lei pentru un autoturism hibrid și 10.000 de lei pentru un autovehicul cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau pentru o motocicletă.