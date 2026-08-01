Evenimente vizuale recomandate de UAP

Uniunea Artiștilor Plastici din România vă propune câteva evenimente vizuale care se vor desfășura în perioada următoare:

Luni, 3 august vor debuta două manifestări în lumea artelor vizuale:

„Corpuri – etape de la figurativ la abstract” este titlul expoziției artistului Victor Vladimir Ciobanu de la Galeria Nouă de la parterul sediului UAP (str.Tipografilor, nr.1A, București). Vernisajul va avea loc la ora 14.

Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, vă invită de la ora 17, la vernisajul expoziției de grafică semnată de artista vizuală Carmen Acsinte. Evenimentul va avea loc la Galeria Artotecii BMB, situată pe Șoseaua Mihai Bravu, nr. 4. Expoziția este curatoriată de Liviu Nedelcu și Gheorghe Dican, poate fi vizitată până pe 7 septembrie.

Patru evenimente sunt programate pentru marți, 4 august:

La ora 18, la Sala „Constantin Brâncuși” a Palatului Parlamentului va avea loc vernisajul expoziției aniversare „Din lumea celor văzute si nevăzute” a artistului Mihail Gavril. Prezintă Mimi Necula.

Galeria Națională de Artă „Forma” din Deva va fi, de la ora 17, gazda vernisajului expoziției de pictură „Organic/Mecanic” a artistului Florin Mihai.

Filiala Vrancea a Uniunii Artiștilor Plastici din România și Teatrul Mr. Gh. Pastia al Municipiului Focșaniborganizează de la ora 17 la Sala Florentin Delmar, expoziția de artă „Ipostaze” a Filialei Vrancea a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Expun: luliana Andreescu Cucu, Cristina Dimuş, Cristi Însurățelu, Elena Bârhală, Mihai Chiuaru, Dan Pătărău, Elena Stoiciu, Emilia Filip, Gheorghiță Galan, Laurențiu Păun, Liviu Nedelcu, Laurențiu-lulian Nistor, Laura-Elena Dumitru, Marian Surăianu, Mihail Surăianu, Monica Voicu, Monica Turcu, Rodica Gherghinoiu Croitoru, Valeriu-Daniel Năstase, Ștefan Dumitru, Titi-Florentin Leica, Vali-Dănuţ Lancea, Gheorghe Zărnescu.

La ora 15, se va deschide la Biblioteca Judeţeană “Alexandru Odobescu” din Călărași Salonul Internațional de Grafică Digitală 2026, ediția a II-a. Curator si critic de artă:Ana Amelia Dincă. Organizator: Adrian Branea

Miercuri, 5 august, la ora 19.30, Filiala Craiova a UAP vă invită la Galeria „Arta”, la vernisajul expoziției de pictură semnată de Florin Grădinaru. Expoziția reunește lucrări recente, în care artistul propune o meditație vizuală asupra drumurilor parcurse, a depărtărilor, a întâlnirilor și a revederilor. Invitate: Magda Buce Răduț și Mariana Dăscălache.

Sâmbătă, 8 august, la ora 17.30, la Galeria Căminul Artei – Centrul Artelor Vizuale din București va avea loc vernisajul expoziției „GERMINAL AUGUST”. Reuniți într-un nou proiect expozițional Ammar Alnnahas, Mariana Constantinescu, Mirela Dimcea, Elena Dragulelei, Marinella Dumitrescu, Ene Vladimir, Mariana Frățița, Daniela Frumușeanu, Cornelia Gherlan, Adelina Simona Ionescu, Bianca Ioniță, Mihai Moldovanu, Raluca Aura Munteanu, Monica Stoian și Cristina Tudorache alcătuiesc un grup artistic sudat prin numeroase colaborări și expoziții comune. În această expoziție, diferențele stilistice nu separă, ci se completează. Germinal August nu urmărește uniformitatea, ci afirmă valoarea diversității. Prezintă criticul de artă Mimi Necula. Curatoare – Mariana Constantinescu.