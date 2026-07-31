Fonduri Europene

Finalizarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Aeroportului Satu Mare prin îmbunătățirea condițiilor de siguranță aeroportuară”

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comunicat-de-presa-aeroport-satu-mare-1-30-august

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