Actualitatea din China 

Drumul spre Victorie: Foști veterani reflectă asupra steagului de luptă

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional

„Urmează steagul de luptă roșu aprins, înaintează și cucerește glorii și mai mărețe”, își amintește un veteran al Armatei Voluntarilor Poporului Chinez. De-a lungul deceniilor, steagul de luptă a ajuns să simbolizeze reziliența, hotărârea și tradițiile durabile ale Armatei Populare de Eliberare (PLA), cu moștenirea sa transmisă de la o generație de membri ai serviciului la alta.

Cel mai recent episod din producția specială a China Media Group, Drumul spre Victorie, care marchează cea de-a 99-a aniversare a înființării PLA, urmărește poveștile veteranilor ale căror vieți au fost modelate de steagul de luptă și cărora serviciul lor le-a dat un nou sens a ceea ce reprezintă acesta.

Distribuie articolul
Articolul anterior Modelele chineze de IA open-source accelerează dezvoltarea globală
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Comunicat Guvern: Stadiul actual al repunerii în funcțiune a aplicației e-Terra
Actualitate IT
Atacatori compromit rețele Wi-Fi din hoteluri pentru a fura conturi Microsoft 365
IT
Nou malware utilizează Telegram pentru a comunica cu sistemele compromise
IT