Drumul spre Victorie: Foști veterani reflectă asupra steagului de luptă

„Urmează steagul de luptă roșu aprins, înaintează și cucerește glorii și mai mărețe”, își amintește un veteran al Armatei Voluntarilor Poporului Chinez. De-a lungul deceniilor, steagul de luptă a ajuns să simbolizeze reziliența, hotărârea și tradițiile durabile ale Armatei Populare de Eliberare (PLA), cu moștenirea sa transmisă de la o generație de membri ai serviciului la alta.

Cel mai recent episod din producția specială a China Media Group, Drumul spre Victorie, care marchează cea de-a 99-a aniversare a înființării PLA, urmărește poveștile veteranilor ale căror vieți au fost modelate de steagul de luptă și cărora serviciul lor le-a dat un nou sens a ceea ce reprezintă acesta.