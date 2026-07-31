Modelele chineze de IA open-source accelerează dezvoltarea globală

Compania chineză de inteligență artificială (IA) Moonshot AI a anunțat luni că cel mai nou model de bază Kimi K3 a fost lansat integral în regim open-source. Modelul are 2,8 trilioane de parametri, fiind unul dintre cele mai mari modele open-source din lume din punctul de vedere al dimensiunii parametrilor.

Din acest an, ritmul dezvoltării modelelor mari chineze de IA open-source a fost accelerat continuu, iar mai multe companii și-au deschis publicului modelele proprii de vârf dezvoltate. Datele arată că numărul de descărcări ale modelelor open-source dezvoltate în China reprezintă deja 41% din totalul global, iar în clasamentul mondial al celor mai utilizate modele mari de IA, primele șase locuri sunt ocupate de modele chineze.

În prezent, sistemul chinez de modele mari open-source acoperă diverse dimensiuni și scenarii de aplicare. Modelele de dimensiuni mici pot rula pe dispozitive terminale precum telefoane mobile și echipamente industriale, în timp ce modelele de dimensiuni mari pot realiza analize complexe ale datelor și sarcini de cercetare și dezvoltare, satisfăcând nevoile atât ale utilizatorilor individuali, cât și ale companiilor.

Pe lângă modelele mari de uz general, IA pătrunde tot mai mult în diverse sectoare. Domenii precum industria auto, producția, energia electrică și medicina au lansat modele specifice sectorului, transformând cunoștințele profesionale în capacități de IA și accelerând implementarea și aplicarea tehnologiilor IA.

În prezent, modelele mari de IA open-source din China au devenit o forță importantă în ecosistemul global al inteligenței artificiale. Datele arată că numărul total de descărcări ale modelelor open-source din China a depășit 10 miliarde, ocupând primul loc la nivel mondial. Din 10 descărcări de modele mari la nivel mondial, aproximativ 6 sunt modele dezvoltate în China.

Pe măsură ce tehnologia se perfecționează continuu, IA trece din laboratoare în prima linie a industriei, fiind utilizată pe scară largă în domenii precum industria manufacturieră, energia și serviciile, ajutând companiile să-și crească eficiența și să-și reducă costurile.

La începutul acestui an, opt departamente, inclusiv Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației, au publicat „Opiniile privind implementarea acțiunii speciale Inteligența artificială + producție”, propunând promovarea aplicării aprofundate a inteligenței artificiale în industria manufacturieră. Până în 2027, China va crea o serie de seturi de date de înaltă calitate în domeniul industrial și va promova 500 de scenarii tipice de aplicare.

În prezent, China deține aproximativ 60% din brevetele de IA la nivel mondial, iar dimensiunea industriei cheie de IA a depășit 1,2 trilioane de yuani (aproximativ 177 de miliarde de dolari americani). Odată cu perfecționarea continuă a ecosistemului open-source, IA va stimula și mai mult modernizarea industriilor și dezvoltarea economiei digitale.