Xi Jinping, despre consolidarea conducerii politice, aprofundarea inovației și modernizarea apărării naționale și a armatei

Cea de-a 27-a sesiune de studiu colectiv pentru promovarea modernizării apărării naționale și a armatei la standarde ridicate a fost organizată, joi, de Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez.

Xi Jinping, secretarul general al CCPCC, a subliniat în timpul sesiunii de studiu pe care a prezidat-o că, în perioada celui de-al 15-lea Plan cincinal, este necesară menținerea orientării către gândirea socialistă cu caracteristicile epocii actuale, aplicarea în profunzime a gândirii privind consolidarea armatei în noua eră, consolidarea conducerii politice și aprofundarea dezvoltării inovatoare. De asemenea, promovarea modernizării apărării naționale și a armatei la standarde ridicate, realizarea conform calendarului a obiectivului centenar al Armatei Populare de Eliberare (PLA), înregistrarea de progrese decisive în realizarea de bază a modernizării apărării naționale și a armatei. Totodată, impunerea și oferirea de sprijin strategic solid pentru promovarea deplină a construirii unei națiuni puternice și a marii cauze a renașterii naționale prin modernizarea în stil chinezesc.

Această sesiune de studiu colectiv a Biroului Politic al Comitetului Central a avut loc în ajunul Zilei Armatei, sărbătorită la 1 august. Xi Jinping, în numele Comitetului Central al partidului și al Comitetului Central al Comisiei Militare, a adresat felicitări tuturor ofițerilor și soldaților din Armata Populară de Eliberare, ofițerilor și soldaților din Forțele de Poliție Armată, personalului civil al armatei, rezerviștilor și polițiștilor.

Sun Zheng, de la Biroul de Planificare Strategică al Comitetului Central al Comisiei Militare, a prezentat o expunere privind promovarea modernizării apărării naționale și a armatei la standarde înalte și a formulat recomandări de lucru. Membrii Biroului Politic al Comitetului Central au avut, ulterior, discuții pe această temă.

În discursul său, Xi Jinping a subliniat că modernizarea apărării naționale și a armatei la standarde înalte este o componentă esențială a promovării modernizării în stil chinezesc. Construcția politică a guvernanței militare este fundamentul armatei poporului și are o importanță crucială pentru direcția și caracterul modernizării apărării naționale și a armatei. Orientarea fundamentală și criteriul de evaluare rămân întotdeauna capacitatea de luptă în promovarea de înaltă calitate a modernizării apărării naționale și a armatei, consolidarea și îmbunătățirea sistemului și a capacităților strategice naționale integrate reprezintă calea obligatorie pentru promovarea modernizării apărării naționale și a armatei la un nivel înalt de calitate, a mai spus șeful statului chinez.

Departamentele organelor centrale și de stat, precum și comitetele de partid și administrațiile locale au misiunea de a sprijini cu tărie construcția militară și a apărării naționale, și de a crea o atmosferă puternică în întreaga societate că îi pasă și este preocupată de construcția apărării naționale, a concluzionat Xi.