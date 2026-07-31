Documentarul „Diaoyu Dao: Insule mici, mize mari”, realizat de CGTN din cadrul China Media Group (CMG), a fost lansat în premieră mondială.

Filmul documentar se concentrează pe disputa privind suveranitatea dintre China și Japonia asupra Insulelor Diaoyu și a insulelor limitrofe. Filmat în China, Japonia, SUA și Marea Britanie, documentarul prezintă interviuri cu peste treizeci de experți și cercetători în politică, istorie și drept, cu martori la evenimente istorice.

Folosind faptele istorice și principiile juridice, documentarul propune clarificarea faptelor și prezentarea unei imagini clare, cuprinzătoare și autentice a Insulelor Diaoyu ale Chinei, prin intermediul unor filmări documentare și perspective diverse.

Documentarul urmează o cronologie, prezentând treptat lanțul de probe privind suveranitatea Insulelor Diaoyu, dezvăluind planul de zece ani al Japoniei de a ocupa ilegal insulele, scoțând la iveală lacunele juridice exploatate de SUA și Japonia, focalizându-se asupra tensiunilor persistente în această zonă maritimă. În documentar se prezintă o dublă narațiune: de la istorie, până în prezent, de la argumente juridice, la realitate. De asemenea, sunt combinate diverse tehnici narative, precum imagi QA1ni de arhivă, mărturii orale, analize ale experților și studierea documentelor istorice, prezentând subiecte complexe și sensibile într-un mod concis și viu, făcând evidentă concluzia că Insulele Diaoyu sunt teritoriu inalienabil al Chinei încă din cele mai vechi timpuri.