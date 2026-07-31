Xi Jinping subliniază importanța accelerării construirii unei „Chine sănătoase”

„Trebuie accelerată construcția unei ‘Chine sănătoase’ în timpul aplicării celui de-al 15-lea plan cincinal pentru îndeplinirea acestui obiectiv în 2035″, reamintește președintele Chinei, Xi Jinping, într-un nou număr al revistei „Qiushi”.

China este o țară socialistă în curs de dezvoltare cu o populație uriașă și un decalaj mare încă între mediul urban și cel rural. De aceea, în 2016, Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a stabilit orientarea sănătății publice în noua epocă, ce rezidă, printre altele, în prioritizarea dezvoltării clinicilor din sate, comune și cartiere și a altor spitale de bază, întărirea prevenirii bolilor, dezvoltarea simultată a medicinei chinezești cu a celei occidentale și coordonarea eforturilor tuturor departamentelor guvernamentale în gestionarea sănătății publice, subliniază articolul.

Xi mai scrie că sunt necesare soluționarea accelerată a problemelor majore, optimizarea sistemului de sănătate publică gestionat de întreaga societate și a sistemului de asistență medicală, promovarea modului de viață sănătos și civilizat, adâncirea reformării spitalelor de stat și a modului de plată cu asigurări medicale și, nu în ultimul rând, impulsionarea valorificării inovației tehnico-științifice în asistența medicală.