Guvernul suplimentează cu 94,3 milioane de lei bugetul schemei de sprijin pentru motorina utilizată în agricultură

La propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Guvernul României a aprobat, în ședința din data de 30 iulie 2026, Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Actul normativ asigură fondurile necesare pentru plata integrală a sprijinului aferent cantităților de motorină utilizate de fermieri în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026.

„Am suplimentat bugetul schemei de sprijin și plătim subvenția pentru motorina utilizată în agricultură aferentă primului trimestru al acestui an. Reducerea costurilor de producție contribuie direct la menținerea competitivității fermelor românești și la desfășurarea în bune condiții a lucrărilor agricole. În același timp, ajutorul de stat trebuie să ajungă cât mai rapid la fermieri, de aceea lucrăm la o propunere astfel încât, în viitor, fermierii să poată recupera sumele aferente accizei în maximum trei luni de la achiziția motorinei.”, a declarat vicepremierul Tánczos Barna, ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale.

Prin actul normativ adoptat, bugetul schemei de ajutor de stat pentru anul 2026 se suplimentează cu 94,3 milioane de lei, de la 620 milioane de lei la 714,3 milioane de lei, astfel încât să fie asigurată în totalitate plata sprijinului aferent primului trimestru al anului.

Schema de ajutor de stat vizează susținerea producătorilor agricoli din sectoarele vegetal, zootehnic și al îmbunătățirilor funciare, prin compensarea unei părți din acciza aferentă motorinei utilizate pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate.

În anul 2026, valoarea sprijinului acordat este de 2,697 lei/litru, reprezentând diferența dintre nivelul accizei standard și rata accizei reduse aplicabile motorinei utilizate în agricultură. Rata accizei reduse este de 106,72 lei/1.000 litri, conform prevederilor legale în vigoare.

Plățile vor fi efectuate prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat.