AFM a îndeplinit jalonul PNRR privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor

Administrația Fondului pentru Mediu a îndeplinit cu succes jalonul prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) aferent investiției „Construirea de instalații de reciclare a deșeurilor pentru îndeplinirea țintelor de reciclare prevăzute în pachetul privind economia circulară”, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale, Subinvestiția I1.D.

„Ne-am atins ținta asumată prin PNRR și am depășit obiectivul stabilit pentru acest program, contribuind astfel la accelerarea tranziției României către o economie circulară și la atingerea obiectivelor europene în domeniul reciclării și al gestionării deșeurilor. Vom continua să sprijinim beneficiarii până la finalizarea tuturor proiectelor și să monitorizăm implementarea acestora, astfel încât acestea să genereze beneficii durabile pentru mediu și pentru dezvoltarea economiei circulare din România.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Instalațiile realizate prin această investiție contribuie la dezvoltarea infrastructurii naționale de reciclare și vizează principalele fluxuri de deșeuri, după cum urmează:

instalații pentru reciclarea betonului și a deșeurilor din construcții și demolări;

instalații pentru reciclarea deșeurilor din plastic și mase plastice;

instalații pentru reciclarea deșeurilor de sticlă;

instalație pentru reciclarea textilelor;

instalație pentru reciclarea materialelor neferoase;

instalație pentru reciclarea anvelopelor uzate.

Prin punerea în funcțiune a acestor instalații, România își consolidează capacitatea de valorificare a deșeurilor și face un pas important în atingerea obiectivelor asumate privind tranziția către o economie circulară.

În perioada următoare, AFM va accelera procesul de verificare a cererilor finale de transfer depuse de beneficiari, pentru asigurarea unui ritm rapid al decontărilor și finalizarea implementării investițiilor.

Ulterior, toate proiectele vor intra în perioada de monitorizare și durabilitate, în cadrul căreia Administrația Fondului pentru Mediu va urmări menținerea și funcționarea investițiilor pe o perioadă de minimum 5 ani în cazul întreprinderilor mari și de minimum 3 ani în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, în conformitate cu prevederile ghidului de finanțare.