Aproape 500 de milioane de lei pentru transformarea sănătății din România, prin PNRR, în luna iulie

Ministerul Sănătății accelerează investițiile care schimbă concret modul în care românii primesc servicii medicale — investiții care înseamnă spitale mai moderne, servicii medicale mai eficiente și acces mai rapid la îngrijire de calitate.

În ultima săptămână a lunii iulie, au fost autorizate la plată 77,9 milioane de lei pentru 41 de proiecte majore care contribuie la modernizarea sistemului sanitar.

Cele 41 de investiții acoperă domenii esențiale pentru viitorul sănătății din România:

Digitalizarea sănătății – un sistem medical mai rapid și mai conectat

– 8 proiecte dedicate modernizării infrastructurii digitale pentru direcțiile de sănătate publică, Institutul Național de Sănătate Publică și Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș.

Centre Comunitare Integrate – sănătatea ajunge mai aproape de oameni

– 8 proiecte dezvoltă servicii medicale și sociale în comunități precum Șușani (Vâlcea), Vlădeni (Botoșani), Chiochiș (Bistrița-Năsăud) și Eremitu (Mureș).

Prin aceste centre, prevenția, consultațiile și sprijinul medical devin mai accesibile pentru oameni, inclusiv în zone mai puțin favorizate.

Medicina de familie – investiții pentru acces rapid la îngrijire

– 13 cabinete de medicină de familie sunt modernizate pentru servicii medicale mai bune, condiții îmbunătățite și un rol mai important al prevenției în comunități.

Spitale mai sigure pentru pacienți – combaterea infecțiilor nosocomiale

– Investiții în echipamente și materiale moderne pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale în spitale precum Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, Spitalul Județean de Urgență Vaslui și unități din județele Călărași și Galați.

Îngrijire specializată pentru cei mai mici pacienți

– Modernizarea și extinderea secției de terapie intensivă neonatală din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie” București va contribui la creșterea șanselor de recuperare pentru nou-născuții care au nevoie de îngrijire complexă.

Servicii medicale moderne și infrastructură adaptată viitorului

– Investiții în ambulatoriul de specialitate al Spitalului Municipal Sibiu

Dezvoltarea infrastructurii medicale noi la Spitalul „Agrippa Ionescu” și în unitatea Ministerului Apărării Naționale din Craiova.

„Fiecare investiție în sănătate înseamnă condiții mai bune pentru pacienți și pentru personalul medical. Transformăm fondurile din PNRR în proiecte concrete: spitale mai bine dotate, digitalizare și servicii medicale mai aproape de oameni”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.