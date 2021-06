Încep lucrările de construcție a centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat joi, 27 mai, la lansarea începerii lucrărilor de construcție a centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia.

”Astăzi am participat la marcarea începerii unei investiţii importante: construcția centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia, o investiție de circa 148 milioane USD a Fondului de Investiții în Energie Român – Kazah – unde statul este acţionar prin SAPE. Termenul estimat pentru punerea în funcțiune a noii centrale este finele lunii iulie 2023. Este un pas important în consolidarea și dezvoltarea sectorului energetic din România, începem construcția unei noi capacități de producție la cele mai înalte standarde tehnologice, de eficiență energetică și de protecție a mediului. Această susține reducerea importurilor și creșterea exporturilor de energie în regiune, dar ajută și la consolidarea producţiei şi distribuţiei de energie electrică în regiunea Dobrogea. În același timp, va putea folosi și transformă gazul natural extras din Marea Neagră în produse finite, cu valoare ridicată și exportabile (surplus energie, producție carburanți și alte produse petroliere). Vor mai urmă și alte investiții care vor fi făcute de Fondul de Investiții, valoarea totală urmând să fie de 1 miliard de dolari. Am încredere că, așa cum și-au exprimat intenția, vor investi în producția de bitum, că avem nevoie, dar și în proiecte de energie regenerabile având în vedere imediată apropiere a Marii Negre. Am participat la eveniment împreună cu președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban, secretarul de stat George Niculescu, președintele Comisiei de Buget Finanțe de la Camera Deputaților Bogdan Hutuca. Le mulțumesc gazdelor – Beimbet Shayakhmetov, Daniyar Berlibayev, Azamat Zhangulov şi Iskander Abdibaitov”, a declarat ministrul Energiei, potrivit unui comunicat de presă.

Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român (FIEKR) începe construcția centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia, o investiție de circa 148 milioane USD.

Termenul estimat pentru punerea în funcțiune a noii centrale este finele lunii iulie 2023.

Centrala va permite o reducere semnificativă a prețului energiei electrice livrate către platforma Petromidia – prin eliminarea unei părți din tarifele de reglementare (ex. tarifele de transport și distribuție) și a prețului energiei termice livrate către orașul Năvodari.

De asemenea, va susține obiectivele Grupului de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, generate de activitățile de producție, iar astfel va permite o reducere anuală de circa 290kt CO 2 pentru producția de energie electrică și o economisire a resurselor energetice folosite de aproximativ 1,2 MWh.