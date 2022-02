Aisemnal la metrou, platformă actualizată

„Având în vedere că metroul este una dintre principalele soluții de transport pentru mulți bucureșteni, în 2021, pe lângă campania de monitorizare pe care o desfășurăm în fiecare an, am decis să măsurăm acoperirea cu semnal de voce mobilă și în subteran. Astfel, am actualizat platforma aisemnal.ro cu rezultatele măsurătorilor, care indică o acoperire cumulată a rețelei de metrou din București de 99% cu servicii de voce mobilă”, a declarat Cristin Popa, director executiv al ANCOM.

În 2021, ANCOM a desfășurat două campanii de monitorizare cu privire la acoperirea cu semnal de voce mobilă: cea a rețelei de metrou din București și cea națională care a privit localitățile în care au fost realizate îmbunătățiri semnificative din punct de vedere al acoperirii cu servicii de voce.

Platforma www.aisemnal.ro a fost actualizată cu rezultatele celor două campanii.

Harta de acoperire a semnalului de voce a rețelei de metrou București

Măsurările au fost efectuate direct în metrou, pe ambele sensuri ale fiecărei magistrale, fiind folosite echipamente portabile. Având în vedere că nu există semnal GPS în subteran, valorile înregistrate au fost mediate la secundă și distribuite între stații.

Rezultatele măsurătorilor indică o acoperire de 99% a rețelei de metrou din București, luând în calcul acoperirea cumulată oferită de toți operatorii. În toate stațiile există un nivel foarte bun de semnal voce și date de la toți operatorii, iar în urma reprezentării pe hartă a celor aproximativ 9.600 de puncte, se poate deduce o acoperire măsurată a tunelurilor aferente liniilor de metrou de 90% pentru RDS-RCS, 88% pentru Orange, 87% pentru Vodafone și 66% pentru Telekom Mobile.

Campania de verificare a acoperirii naționale

„Ca o continuare a campaniilor desfășurate în anii trecuți, în 2021 am realizat măsurători doar în acele localități în care am fost notificați de către operatori că au fost aduse îmbunătățiri semnificative din punct de vedere al acoperirii cu servicii de voce, prin instalarea de noi site-uri sau modernizarea celor existente. Aisemnal.ro a fost actualizat și cu aceste noi date punctuale. Pentru anul acesta, ne propunem să lărgim aria măsurătorilor efectuate și, pe lângă realizarea măsurătorilor la nivel național ce conțin inclusiv detaliile de roaming involuntar, acoperirea cumulată și traseele metroului din București, să verificăm nivelul de semnal pe infrastructura de căi ferate”, a declarat Cristin Popa, director executiv al ANCOM.

Campania de monitorizare s-a desfășurat în perioada septembrie – decembrie 2021, doar în localitățile în care operatorii au adus îmbunătățiri semnificative la serviciul de voce mobilă. Astfel, au fost măsurate 1.786 de localități, cu peste 10 locuitori, măsurătorile fiind realizate pe parcursul a 25.156 km de drumuri.

Din cele 3.562.308 de puncte aferente măsurătorilor din anul 2020 și reprezentate pe harta aisemnal.ro au fost eliminate acele puncte asociate pătratelor (50x50m) în care au fost realizate măsurători în anul 2021 și înlocuite cu măsurători noi, astfel harta din anul 2021 are un număr de 3.581.833 de puncte din care 383.828 de puncte corespunzătoare măsurătorilor din anul 2021.

www.aisemnal.ro

Harta națională de acoperire cu servicii de voce mobilă – www.aisemnal.ro este platforma informatică cu ajutorul căreia utilizatorii pot afla exact care este gradul de acoperire, dar și nivelul de semnal 2G, 3G și 4G pentru fiecare dintre operatorii mobili activi pe piaţa din România.

În urma măsurătorilor anuale, utilizatorii pot vedea evoluția gradului de acoperire cu semnal de voce mobilă în anii 2019, 2020 și 2021, având totodată posibilitatea de a consulta acoperirea cumulată cu servicii de comunicații mobile la nivel național.

Harta cuprinde și localitățile în care este posibil ca utilizatorii să intre în roaming involuntar, fiind identificate și reprezentate 298.674 de puncte cu risc potențial de intrare în roaming involuntar din localitățile aflate la o distanță de cel mult 15 km de granițele țării.

Cei interesați pot vedea cum se realizează campaniile de monitorizare, aici.

ANCOM este instituția care promovează interesele utilizatorilor de servicii prin promovarea concurenței și inovației pe piețele comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, administrarea pro-competitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse de numerotație și resurse tehnice asociate), încurajarea investițiilor eficiente în rețele și infrastructuri și promovarea conectivității ultrarapide. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitați www.ancom.ro,www.portabilitate.ro și www.veritel.ro. Pentru a testa și monitoriza calitatea serviciului de internet, accesați www.netograf.ro. Pentru a consulta acoperirea cu semnal mobil a localităților, drumurilor naționale și județene din România, accesați www.aisemnal.ro.