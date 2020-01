Ce spune Ministrul Muncii despre creșterea vârstei de pensionare

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, precizează că Guvernul este departe de a lua o decizie cu privire la creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani. Aceasta a declarat că mai multe variante ar urma să fie supuse dezbaterii după ce vor fi analizate tendințele de la nivel european.

“Suntem departe de a lua o decizie, însă, văzând de la nivel european o tendință a țărilor membre UE de a genera o schimbare în această privință m-am simțit datoare să documentăm și noi, astfel încât, pe măsură ce se conturează propuneri, scenarii că vom veni cu mai multe variante. Le vom scoate în dezbaterea publică și în funcție de cum reacționează societatea, se va trece la măsurile care se impun. (…) Am început să documentăm subiectul. Nu cred că e de luat o astfel de decizie fără o dezbatere în societate. Față de experiența pe care am văzut-o la nivel european în reuniunea pe care am avut-o cu miniștrii Muncii acum câteva săptămâni, țări europene importante sunt preocupate activ de această chestiune”, a declarat Violeta Alexandru, potrivit B1TV.

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat că nu este exclusă posibilitatea introducerii opțiunii ca angajații să lucreze până la 70 de ani, precizând însă că România nu este deocamdată pregătită pentru acest lucru.