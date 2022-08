Ce țări mai cumpără petrol și gaze din Rusia: România și portul Constanța, în topul mondial

Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro)

La 6 luni de la începerea invaziei lui Vladimir Putin din Ucraina, se constată că în ciuda sancțiunilor occidentale împotriva importurilor Moscovei, Rusia a exportat combustibili fosili de 97,7 miliarde de dolari, în primele 100 de zile ale războiului, cu o medie de 977 de milioane de dolari pe zi.

China e pe primul loc la importurile de combustibili fosili din Rusia

Conform unei analize a Centrului pentru cercetare din energie (CREA), în topul țărilor importatoare de combustibili fosili din Rusia, au fost: China cu 13,1 miliarde de dolari, Germania – 12,7, Italia – 8,2, în timp ce România se află în Top 20 mondial, pe locul 16 – cu 1,4 miliarde de dolari.

Cercetarea efectuată de CREA a analizat perioada primele 100 de zile de război, între 24 februarie și 4 iunie 2022, potrivit Centre for Research on Energy and Clean Air.

Cum mai multe state europene depind în mare măsură de aprovizionarea cu gaze și petrol din Rusia, multe încă primesc, cum ar fi Germania, Italia și Țările de Jos.

Vânzările rusești de petrol și gaze au crescut la cel mai înalt nivel din ultimii 13 ani, crescând cu 20% până în iunie 2022, comparativ cu prima jumătate a anului 2021.

Se preconizează că importurile UE de gaz rusesc vor fi reduse cu aproape 90% până la sfârșitul anului 2022.

Portul Constanța din România s-a situat pe locul 7 în topul porturilor care au primit exporturi din Rusia

În analiza realizată de CREA țările care au importat masiv petrol și gaze din Rusia, în primele 100 de zile de război, au fost: China – 13,2 miliarde de dolari, Germania – 12,7, Italia – 8,2, Țările de Jos – 8,2, Turcia – 7, Polonia -4,6, Franța – 4,5, India -3,6.

România s-a situate pe locul 16 al Topului 20 de importatori de combustibili fosili din Rusia(țiței, produse petroliere rafinate, gaze) – 1,4 miliarde de dolari.

Numărul importurilor de combustibili fosili din Rusia au crescut în China cu 13,%, Germania -12,9%, Italia – 8,4%, Țările de Jos – 8,4%, Turcia – 7,2%. China a fost cel mai mare importator din Rusia, ajungând la 2 milioane de barili pe zi în luna mai, majorare cu 55% față de 2021.

Portul Constanța din România s-a situat pe locul 7 în topul porturilor care au primit exporturi din Rusia de produse rafinate de petrol, cu 399 de milioane de euro, 647 tone), pentru operatorii Oil Terminal SA și Rompetrol Rafinare.